Rémhírmagyarázók

Szinte még véget sem ért a moszkvai csúcs, máris megszólaltak a túloldal patinás hírmagyarázói, hogyan kell helyesen értékelnünk a keddi Putyin–Orbán-találkozót. Balázs Péter, a Bajnai-kormány egykori külügyminisztere a Hírklikk hasábjain próbált meg fogást találni a magyar miniszterelnökön. (A kacifántos pályát befutott, nyolcvanesztendős megmondóember szinte hetente tart fejtágító szemináriumot a legelvadultabb ellenzéki portálokon.) Megtudhatjuk, hogy Orbán Viktornak már lejárt a jegye, amióta a Fideszt kirakták a néppártból. Vagyis nincs abban a helyzetben, hogy közvetítsen a Nyugat és Oroszország között, ahhoz ugyanis egy bizalmi pozíció kellene, de ő azt eljátszotta mind az unióban, mind a NATO-ban. (Balázs gondolkodó egyik korábbi cikkében utat is mutatott az olvasónak: „Itthon kell levonni a konzekvenciákat. Föl kell ébredni és cselekedni!” Gondolom, le kell váltani a népet.) A riporter mostani szervilis kérdésére – Orbán talán szeretne visszalopakodni jelentősebb szerepbe? – Balázs szakértő a fejét rázta: nem, nem… „Innen nincs visszatérés. Ő ül a kerítésen, és nézeget jobbra, balra, de ahhoz benn kellett volna maradni mondjuk a néppártban. Ez a hajó már elment.”

Olvasgatva a pártállami impexekben szocializálódott bölcs korábbi szózatait, szembeötlő a visszatérő rezümé: Orbán Viktornak harangoztak, populista politikája révén teljesen elszigetelődött stb.

Már csak azt nem értem, akkor meg miért foglalkozik vele reggeltől estig ország-világ, a Die Welttől a CNN-en, BBC-n át a The New York ­Timesig, a The Washington Postig… Hogyan van ez?

Borítókép: Balázs Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)