A szokott krumpliköret

A párbeszédes Szabó Tímea hagyományőrző őrjöngésével kezdődött az Országgyűlés csütörtöki plenáris ülése. A dühroham első fele ezúttal is aktualizált szitkokból állt („pusztító kormányzás”, „sunnyogó miniszterelnök”, Putyin-behódolás” stb.), utána viszont váratlanul kreatív bemutató következett. Az ápolóit kijátszó honanya szép akkurátus mozdulatokkal kipakolta a magával hozott bevásárlókosarát, majd fennhangon (fülsértőn visítva) sorolni kezdte a magasra emelt portékákat: kenyér, olaj, liszt, zeller stb. (Persze a krumpli zárta a sort – a Jakab Péter-attrakciók óta ez a trendi…)

Hadd tudja csak meg mindenki, hogy mire elég a pedagógusbér: krumplis tészta, krumplifőzelék, túrós tészta, zöldségleves, semmi más. Szegények ennyit érdemelnek Orbán Viktor szerint, tájékoztatott Szabó háziasszony. Szózata végén, hogy látványosabb legyen a kunszt, még a vásárlási blokkot is meglobogtatta: „Tessék, tizenegyezer-kétszáz forint!” No, ettől lett végképp hiteltelen a produkció.

„Hová jár ez a nő vásárolni? – érdeklődött egy kommentelő. – „Három-négyezernél nincs több ez az egész. Tizenegyezer? Talán a patikában kapott ideggyógyszer-számláját is hozzácsapta?” Egy másik azt magyarázta, hogy ezek után nyugodtan kimondhatjuk, Szabó Tímea nemcsak képviselőnek, de még szimpla háziasszonynak is alkalmatlan. Olyan is akadt, aki a duplára hajtott blokkslejfni túlságosan hosszú mérete miatt fogott gyanút: „Nem a falvédőről jöttünk, kiskezitcsókolom! Semmi baj nem lenne, ha ezt a Mikroszkóp színpadon adja elő. Bár erre még a Sas-közönség sem lenne vevő.”

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/ Kovács Attila)