Valamit nagyon jól csinálhatott Menczer Tamás, ha ennyire a bögyé­ben van az átkosból itt felejtett Sebes Györgynek. (Például megnyerte az egyéni választókerületét is.) „Menczer Tamás és az a csapat, amelynek ő is büszke tagja, építi, egyúttal kiszolgálja ezt a hatalmat. Egyszer azonban az ő idejük is lejár” – összegez a szerző.

Szerintem inkább Sebes György ideje járt le. Fáradtnak érzem a kollégát, ami persze nem csoda, hisz nem ma kezdte a pályát. Alapítója volt a Bánó-féle Egyenleg „híradónak”, a Horn-korszak éveiben a rádió Krónika műsorában hallhattuk a tenorját, 2000 óta pedig a Népszava (és újabban a Hírklikk) olvasóit győzködi az igazáról. (Legutóbbi cikkében azon háborgott, miért kell még mindig elő-elővenni az őszödi beszédet.)Egyébként nem is akartam írni a kötekedő kollégáról. Hogy végül mégis írtam, annak csak a cikk címe – A rendszer gyermeke – az oka. Sebes szerint Menczer Tamás „a rendszer gyermeke”. Olyan ember állítja ezt, akinek szélsőbalos apjáról – Sebes Imre Fejér megyei párttitkár – a Rákosi-korban még utcát is elneveztek. Vastag az arcbőr.

Borítókép: Képernyőfelvétel, Sebes György (Forrás: YouTube/Heti TV)