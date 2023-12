Csak szimatolnak

Továbbra is bűzlik a szennyvíz Óbudán. Pontosabban a szennyvízügy. Mi is megírtuk, a Fővárosi Csatornázási Művek nemrég nyilvánosságra hozta: a nyári időszakban (június 1. és szeptember 3. között) 23 alkalommal engedtek hígított szennyvizet a Duna római-parti szakaszánál, és erről, ahogyan az előírás, időben tájékoztatták a kerületi önkormányzatot. Az már nem rajtuk múlott, hogy a hivatal mindannyiszor „elfelejtett” szólni a lakosságnak. Vagyis az önfeledt fürdőzők – erről is tudósítottunk – ilyenkor egyfajta turmixolt folyóvízben lubickoltak. Hab a tortán (ha jó ide ez a hasonlat), hogy Óbuda ábrándos tekintetű polgármestere, a DK-s Kiss László annak idején örvendezve jelentette: Ötven év után újra megnyitottuk a római-parti plázst! Jertek a habokba, ujjé! Stb. (A hírt maga Karácsony Gergely vízibiciklista is lelkendezve terjesztette a Facebookon.)