In flagranti

Herczeg Márk (444.hu) karácsonykor kiszivárogtatott bizalmas jelentéséből: „Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly és idén is jó barátjával, Dzsudzsák Balázzsal, a magyar futballválogatott volt csapatkapitányával együtt ment el az éjféli szentmisére szenteste. Szijjártó hajnali egy órakor posztolt a Facebookon: »Megszületett!« Dzsudzsák az Instagramra töltötte fel a sztorit.”

Herczeg nyomozó a részletekre is kitér:

Látszik, hogy Szijjártó és Dzsudzsák felvétele ugyanott készült. […] Az is kivehető, hogy Szijjártó mellett az első sorban ott ül a felesége, másik oldalán a gyerekei, mögöttük egy sorral pedig Dzsudzsák.

Kis háttérinfó: „Szijjártó és Dzsudzsák már tavaly is együtt vett részt az éjféli misén ugyanott (Dunakeszi, Jézus Szíve-templom), csak akkor a templom másik felében, Dzsudzsák ott is egy sorral a házaspár mögött ült. Szijjártó akkor is posztolt:

A kis Jézus megszületett!« […] Szijjártó két éve is majdnem pont ugyanott ült az éjféli misén, de akkor még Dzsudzsák nem kísérte el.

Kommentár nincs a fotókkal illusztrált jelentés alatt. De minek is?

Egyértelmű: éjféli misékre járnak! Ezt nem lehet kimagyarázni…

Herczeg nyomozó pár éve rám is lecsapott: „A kormány kedvenc lapja full komolyan azt javasolja, mohácsi busókat kéne bevetni a határon a menekültek ellen.” Idézek a „full komoly” írásomból: „Gondoljuk csak el, ahogy a kerítésnél csípőfogóval babráló mohamedán anyaszomorítóval szemközt egyszer csak megjelenik egy szakasznyi szőrös, agancsos, vasvillás busóharcos elképesztő kereplés és huhogás közepette. […] Ha rajtam múlna, már verbuválnám is a mohácsi főtéren az első busószázadokat.”

Huh!

Borítókép: a legtöbbszörös magyar válogatott labdarúgó (Fotó: MTI/Derencsényi István)