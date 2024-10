Egy sokszínű zöldbáró

Most, hogy a Klubrádiónak nyilatkozó Raskó György zöldbáró kijelentette, segíteni fog Magyar Péternek „hazaszerető, tehetséges” képviselőket és szakpolitikusokat keresni a Tisza Pártba, nekem elsőre az ugrott be, ugyanez az ember 1990-ben, a rendszerváltás utáni első parlamenti ciklusban még az Antall-kormány Földművelésügyi Minisztériumának államtitkáraként esküdött fel a nemzet boldogulására. Hogy aztán ez hogyan sikerült, az más kérdés… A privatizációért is felelős Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának kormánypárti delegáltja hamar bemutatta igazi énjét. Pozíciójából fakadóan alaposan részt vett a hazai élelmiszeripar szétverésében. 1996 tavaszán aztán átült az MDF-ből kiszakadt MDNP-be, évekkel később pedig már a Centrum Pártban találjuk – mindkét helyen vezetői poszton. (Szegény Antall József személyzeti politikája bizony nem mindig volt szerencsés. Raskó mellett gondoljunk csak a kétségbeejtő Bod Péter Ákos miniszterre vagy a helyettes államtitkárrá tett hétpróbás Szilvásy Györgyre. A markáns Csurka Istvánt és híveit bezzeg kizárták a pártból…)

Zöldbárónk a baloldal hatalomra kerülésekor sem jött zavarba, 2002-ben már a Medgyessy-kormány gazdasági tanácsadója, Gyurcsány Ferenc országlásakor pedig már agrárminiszterként is szóba jött a neve. „Sokszínűségét” jellemzi: 2017-ben a Momentumot támogatta, 2022-ben már Márki-Zay Pétert…

Most a Zsebmessiásnak segít. Az erre vonatkozó riporteri kérdésekre Raskó azt válaszolta, nincs jelentőségük, mert ő már húsz éve közölte, nem kíván többé politikai szerepet vállalni – mondta abban a műsorban, amelyben éppen azt közölte: segíteni fog egy pártnak.