Otthon aggódjon, asszonyom!

Ylva Johansson, az EU migrációval (és pulóverkötéssel) foglalkozó vezető tisztviselője aggódik a szervezet vízumpolitikája miatt. A svéd biztos asszony azt vizsgálja, Magyarország veszélyezteti-e az európai biztonságot, miután Budapest nemrég úgy döntött, megkönnyíti az oroszok és a fehéroroszok számára a munkavállalási engedélyek kiadását.

Talán elkerülte Ylva asszony figyelmét, hogy a magyar kormány korábban már közölte: nevezettek egyszerűsített beutazása csak és kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett egy szigorúan szabályozott eljárás keretében. Mellesleg miközben nálunk hatezer orosz munkavállalót regisztráltak, Németországban például ez a szám 300 ezer. Vagyis a Magyarországnak címzett aggodalom – ahogyan már megszoktuk – politikai színezetű… Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter nemrég egy brüsszeli sajtótájékoztatón közölte, hét olyan ­uniós országról is tud, amely több munkavállalói vízumot adott ki oroszoknak, mint mi. Azt is mondta, Magyarország az elmúlt két hónapban tíz engedélyt adott orosz, négyet pedig fehérorosz állampolgároknak. Biztos asszony figyelmét az is elkerülhette, hogy az unióban élő orosz és belarusz állampolgároknak csupán egy százaléka tartózkodik Magyarországon.

Ha már mindenképpen aggódni szeretne Ylva asszony, talán nézzen körül a saját pátriájában. A papírok nélkül lézengő, randalírozó migránsok százezreivel feldúsított Svédország remek alkalmat kínál erre – a nagyvárosokban sötétedés után már csak a legelszántabb bennszülöttek merészkednek az utcára. Otthon kedvére aggódhatna, asszonyom.