Hibahatársértők

– A szakmának nagyon komoly önvizsgálatra van szüksége, remélem, ez hamarosan bekövetkezik – nyilatkozta Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója az RTL Klub Híradójának a legutóbbi, 2022-es ország­gyűlési választás másnapján, arra reagálva, hogy egyes közvélemény-kutatók (őt is beleértve) elképesztően félremérték az ellenzéki összefogás támogatottságát.

Hogy aztán megtörtént-e az önvizsgálat, nem tudni, mindenesetre egyikük sem lépett ki valamelyik toronyház ablakán; ma is itt hülyítik a választásra jogosult lakosságot. Minap például Hann kutakodó csapata arról adott hírt, hogy a barna gatyás ember Tisza Pártja immár 11 százalékkal előzi meg a Fideszt. Igaz, a Klubrádió reggeli műsorában hozzátette, eredményük csalóka, ugyanis kisebb mintarészre vonatkozik, így nagyobb a hibahatár. Viszont elárulta, ezek a „kutatások” alkalmasak a közvélemény befolyásolására. Vagyis nem biztos, hogy a Tisza vezet, csak az, hogy a Medián megvezet. (Az USA közvélemény-kutatói is Hann-módszerekkel dolgozhatnak – merthogy odaát is nagyot égett a szakma. Ott sem jött be a választók hülyítése. Kamala Harris egyik tanácsadója nemrég bevallotta, főnöknője sosem vezetett a kampány során, ráadásul ezt az „apró információt” „elfelejtették” közölni támogatóik­kal.) Ami biztos, ezeknek a „közvélemény-kutatóknak” a kavarását kizárólag a választások tudják leleplezni. Kár, hogy a Tisza Párt egyetlen időközi voksoláson sem kívánja megméretni magát. Igaza lehet a kommentelőnek: „Magyar Péter megint besz…rt.”

Hogyan is mondta az őszödi habzóborász? „Hazudtunk reggel, éjjel meg este.”