Nem elírás: kilencévnyi kihagyás után visszatér az RTL képernyőjére a Heti hetes című „intellektuális” megmondó műsor! Ráadásul éppen április 12-én, a választások estéjén, urnazárás után lesz az első adás – ennek nyilván üzenetértéke van, de ebbe most ne menjünk bele… Állítólag az a Rényi Ádám lesz a főszerkesztő, aki korábban Karácsony Gergely kommunikációs tanácsadójaként látta el bölcsességekkel Budapest főpolgármesterét. (Az eredmény ismert.) A szereplőkről egyelőre nem sokat tudni, csak annyi szivárgott ki, hogy a sokoldalú Majka ott lesz a csapatban (az ózdi polihisztor nemrég arról értekezett, hogyan kell helyesen megítélnünk Donald Trump elnöki munkásságát).

Annak idején sokan a magyar kultúra és közélet pótolhatatlan veszteségeként élték meg, hogy tizennyolc évnyi felhőtlen kacagás után megszűnt a műsorfolyam. A sorozat producere, néhai Ónodi György, aki a Heti hetes mellett több intellektuális műsort is készített (például a fergeteges Mónika-show-t), meg is mondta, nagy hiba volt felszámolni a ragyogó sorozatot, hiszen a bel-pesti entellektüel rajong az ilyesmiért: hergelés, uszítás, provokáció… Igaz, tette hozzá, ezt mi a jobboldalon úgysem érthetjük, mert belőlünk hiányzik a humorérzék. Humor csak odaát van. „Fábry Sándort leszámítva nincs egyetlen vicces ember se arrafelé; olyan például, mint a frenetikus Farkasházy Teddy vagy Kuncze Gábor, akinek ellenállhatatlan a humora.” A 2006-ban agyba-főbe vert Fidesz-képviselőt például utóbbi nevezte el Révész Mártíriusznak. Hát nem óriási? Egy szó, mint száz: visszatér a Heti hetes.

(Egy kommentelő: „Lenin elvtársat nem akarják feltámasztani?”)