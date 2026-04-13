Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Ötvenhatos üzenet

Nem tudom, hányan élnek még ötvenhatos hőseink közül, csak azt tudom, ma is sokakhoz – sokunkhoz – eljut a hangjuk.

Pilhál György
magyar szabadságwittner máriaszabadságharcos szövetségfidesz 2026. 04. 13. 4:59
E sorokat (zömük idézet) még urnazárás előtt írom, ám bármilyen eredményt hoz is majd a választás, minden betűje érvényes és igaz. Az 1956-os szabadságharc három veteránja – Bándi Kund, az 1956-os Szabadságharcos Szövetség alelnöke, Cey-Bert Róbert Gyula író, Melocco Miklós szobrászművész, az Összmagyar Testület elnöke – a nemzethez intézett felhívásából idézek: „Arra kérünk benneteket, hogy legyetek a 2026-os választási küzdelem új szabadságharcosai, álljatok ki a magyar szabadság és függetlenség szent ügye mellett! Szívvel és lélekkel, szavazataitokkal támogassátok a szabadságot, a nemzeti érdekeket képviselő Orbán-kormányt, a Fidesz–KDNP jelöltjeit! Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Isten, áldd meg a magyart!”

Nem tudom, hányan élnek még ötvenhatos hőseink közül, csak azt tudom, ma is sokakhoz – sokunkhoz – eljut a hangjuk. És ez így van rendjén. Néhai Wittner Mária halálraítélt egyik ünnepi beszédében ezt így fogalmazta meg: Addig, amíg az utolsó leheletünkig harcolni tudunk a magyar szabadságért, a nemzet fennmaradásáért, meg fogjuk tenni. És erre kérem azokat a bajtársaimat is, akik már odafent vannak… Ne engedjük elveszni a hazát!” 

Most e három veterán figyelmeztet: „A szabadságszeretet évezredes örökségünk, mely mindig meghatározó szerepet játszott őseink önazonosságában, szellemi-lelki megmaradásunk biztosításában. Soha nem hajtottak fejet ellenséges idegen erők hatalmi törekvései előtt. Ha kellett, szembeszálltak a fél világgal is, megvédték szabadságukat.” Hőseink intelmét – bármire ébredünk is hétfőn – sose felejtsük!

 

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekveszély

Új veszélyek és kihívások 2030-ig

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekoroszország

Háború és forradalom a kapuk előtt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekegyesült államok

A helyzet továbbra is átláthatatlan

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A konfliktusok sem Ukrajnában, sem a Közel-Keleten nem enyhültek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
