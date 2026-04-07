Porciózott őrület

Miután a közel-keleti háború drámai hatással van a világ energiapiacára, az Európai Unió energiaügyi biztosa, a dán Dan Jorgensen arra kéri az unió lakosságát, kevesebbet autózzanak, csökkentsék az autópályákon a legmagasabb sebességet és vegyenek igénybe telekocsi-szolgáltatást. De a legjobbat akkor teszik, ha a fenekükön maradnak és otthonról dolgoznak. Fogják vissza fogyasztásaikat az élet minden területén, javasolja a biztos, aki azt is hozzátette, nem kizárt, hamarosan porciózni kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot is – de akkor sem fognak az orosz energiára visszatérni, de nem ám. A rutinos, még a klasszikus uborkagörbület-rendeleten edződött olvasó persze nem lepődik meg a hír hallatán. Az egész jól illeszkedik abba az évek óta tartó kabarésorozatba, amely nélkül elképzelhetetlenek a brüsszeli hétköznapok. Felgyorsult világunkban a degeneratív változások is felpörögtek. Pár éve a holland Frans Timmermans azt javasolta az unió lakóinak, mosás helyett ezentúl csak szellőztessék ki a ruháikat, az éppen elég. A zöldátállásért felelős bizottsági alelnök szerint a lakosságnak ki kell vennie részét az Oroszország elleni fellépésből. (Többen viszont azt javasolták, Mr. Timmermans dohos fejét kellene kiszellőztetni.)
Mindeközben az Európai Bizottság rovaralapú proteineket és húspótlékokat ajánl fogyasztásra. Szerintük éppen itt az ideje változtatni elavult étkezési szokásainkon. A nemrég kidolgozott F2F-stratégia a környezetbarát, rovaralapú proteineket állítaná a táplálkozás középpontjába. És így tovább…
Egy kommentelő összegez: „Majd ők megmondják, miről kell nekünk lemondanunk, hogy nekik ne kelljen semmiről se.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!