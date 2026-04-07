Porciózott őrület

Miután a közel-keleti háború drámai hatással van a világ energiapiacára, az Európai Unió energiaügyi biztosa, a dán Dan Jorgensen arra kéri az unió lakosságát, kevesebbet autózzanak, csökkentsék az autópályákon a legmagasabb sebességet és vegyenek igénybe telekocsi-szolgáltatást. De a legjobbat akkor teszik, ha a fenekükön maradnak és otthonról dolgoznak. Fogják vissza fogyasztásaikat az élet minden területén, javasolja a biztos, aki azt is hozzátette, nem kizárt, hamarosan porcióz­ni kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot is – de akkor sem fognak az orosz energiára visszatérni, de nem ám. A rutinos, még a klasszikus uborkagörbület-rendeleten edződött olvasó persze nem lepődik meg a hír hallatán. Az egész jól illeszkedik abba az évek óta tartó kabarésorozatba, amely nélkül elképzelhetetlenek a brüsszeli hétköznapok. Felgyorsult világunkban a degeneratív változások is felpörögtek. Pár éve a holland Frans Timmermans azt javasolta az unió lakóinak, mosás helyett ezentúl csak szellőztessék ki a ruháikat, az éppen elég. A zöldátállásért felelős bizottsági alelnök szerint a lakosságnak ki kell vennie részét az Oroszország elleni fellépésből. (Többen viszont azt javasolták, Mr. Timmermans dohos fejét kellene kiszellőztetni.)

Mindeközben az Euró­pai Bizottság rovaralapú proteineket és húspótlékokat ajánl fogyasztásra. Szerintük éppen itt az ideje változtatni elavult étkezési szokásain­kon. A nemrég kidolgozott F2F-stratégia a környezetbarát, rovaralapú proteineket állítaná a táplálkozás középpontjába. És így tovább…

Egy kommentelő összegez: „Majd ők megmondják, miről kell nekünk lemondanunk, hogy nekik ne kelljen semmiről se.”