Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

idezojelek
Tollhegyen

Porciózott őrület

Felgyorsult világunkban a degeneratív változások is felpörögtek.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
európai unióeurópai bizottságfrans timmermansoroszország 2026. 04. 07. 4:59
Fotó: Europress/AFP/Ramon van Flymen
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután a közel-keleti háború drámai hatással van a világ energiapiacára, az Európai Unió energiaügyi biztosa, a dán Dan Jorgensen arra kéri az unió lakosságát, kevesebbet autózzanak, csökkentsék az autópályákon a legmagasabb sebességet és vegyenek igénybe telekocsi-szolgáltatást. De a legjobbat akkor teszik, ha a fenekükön maradnak és otthonról dolgoznak. Fogják vissza fogyasztásaikat az élet minden területén, javasolja a biztos, aki azt is hozzátette, nem kizárt, hamarosan porcióz­ni kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot is – de akkor sem fognak az orosz energiára visszatérni, de nem ám. A rutinos, még a klasszikus uborkagörbület-rendeleten edződött olvasó persze nem lepődik meg a hír hallatán. Az egész jól illeszkedik abba az évek óta tartó kabarésorozatba, amely nélkül elképzelhetetlenek a brüsszeli hétköznapok. Felgyorsult világunkban a degeneratív változások is felpörögtek. Pár éve a holland Frans Timmermans azt javasolta az unió lakóinak, mosás helyett ezentúl csak szellőztessék ki a ruháikat, az éppen elég. A zöldátállásért felelős bizottsági alelnök szerint a lakosságnak ki kell vennie részét az Oroszország elleni fellépésből. (Többen viszont azt javasolták, Mr. Timmermans dohos fejét kellene kiszellőztetni.)

Mindeközben az Euró­pai Bizottság rovaralapú proteineket és húspótlékokat ajánl fogyasztásra. Szerintük éppen itt az ideje változtatni elavult étkezési szokásain­kon. A nemrég kidolgozott F2F-stratégia a környezetbarát, rovaralapú proteineket állítaná a táplálkozás középpontjába. És így tovább…

Egy kommentelő összegez: „Majd ők megmondják, miről kell nekünk lemondanunk, hogy nekik ne kelljen semmiről se.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekolasz

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkampány

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekFidesz

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu