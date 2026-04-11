Van, aki büszke rá

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Tollhegyen

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
németországszovjetunióxerxészhegedűs 2026. 04. 11. 5:59
Fotó: Hatlaczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A történelem ismertebb árulóiról olvasok egy alkalmi összeállítást. Lesújtó olvasmány, hogyan lesz az emberből féreg. (Pár portrét ideemelek.)
A Krisztus előtt 480-ban lezajlott thermopülai csata nem csupán Leonidász spártai királynak és háromszáz harcosának hősi haláláról nevezetes; itt szerzett „hírnevet” az ókor legaljasabb árulója, Ephialtész is, aki egy titkos ösvényen az övéi hátába vezette Xerxész perzsáit. (A legenda szerint Xerxész annyi aranyat ígért a testi-lelki torzszülöttnek, amennyi a bőrébe fér. Megkapta. Elevenen megnyúzták, s bőrét kitömték arannyal.) Nagycsütörtökön Júdásra emlékezünk, ő az álszentek csókjával juttatta ellenségei kezére Jézust… Az ostromlott egri várat török kézre juttatni akaró Hegedűs hadnagyot ki ne ismerné… Augusz­tus 23-a is az árulókról nevezetes: 

1939-ben e napon írták alá a Molotov–Ribbentrop-paktumot, melynek titkos záradékában Németország és a Szovjetunió a lerohant Lengyelország mellett fél Európát is felosztotta egymás közt;

napra öt évvel később a román király bejelentette: országa átáll a szovjet oldalra – katonái attól kezdve a magyarokat lőtték… Aztán ott van 1956. november 4-e. Hallgassuk csak Kádár János három nappal korábbi beszédét! „Magyar munkások! Parasztok! Értelmiségiek! […] Népünk vérével bizonyította, hogy rendületlenül támogatja a kormánynak a szovjet erők teljes kivonására irányuló követelését.” Három napra rá ugyanez a Kádár már szovjet tankokkal érkezik vissza Moszkvából magyarokat akasztani…
A legdöbbenetesebb, vannak árulók, akik nemhogy nem szégyellik – egyenesen büszkék tetteikre. Árulásukat érdemként lobogtatva követelnek maguknak szavazatokat, hatalmat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
