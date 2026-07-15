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Tollhegyen

A „Vadmagyar”

Gróf Maderspach Viktor emléke előtt tisztelegnek szerda délután 18 órakor Budapesten, a XVI. kerületi Erzsébet-ligetben.

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Pilhál György
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gróf maderspach viktormegemlékezésszékely hadtest 2026. 07. 15. 5:59
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