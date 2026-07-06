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Tollhegyen

Csaba királyfit kóstolgatja

Azért arra kíváncsi lennék, vajon ezt a Csaba királyfis fitymálódást Székelyföldön, az „erdélyi atyafiak” előtt is felolvasná Raskó György?

Pilhál György avatarja
Pilhál György
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raskó györgynémeth zsoltgyurcsány ferenc 2026. 07. 06. 5:59
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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