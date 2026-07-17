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Tollhegyen

Erdélyben apad

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha a szervezők beismernék: a Tisza iránti érdeklődés hiánya miatt fújták le az idei ellen-Tusványost.

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Pilhál György
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tisza párthír tvtusványosMagyar Péter 2026. 07. 17. 6:00
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