űrhajósnasaalienburgonyanemzetközi űrállomáskrumpli

Rejtélyes, csápos valami a Nemzetközi Űrállomáson: az internet megőrült érte

Múlt héten különös kinövésekkel teli, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lebegő tárgy fotóját osztotta meg egy amerikai űrhajós. A lila, tojás alakú tárgy képe vírusként terjedt.

Bíró Zoltán István
2026. 03. 26. 13:52
Forrás: X/Don Pettit
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tűzben égessék el! – követelték az X-en. Egyesek idegesen viccelődtek a földönkívüli életről, mások viszont komolyan vették. Az 1979-es Alien sci-fi film plakátjára emlékeztető furcsaság szerencsére nem annyira alattomos, mint amilyennek látszik.

A különös anomália valójában egy űrben termesztett lila burgonya, amelyet az amerikai Don Pettit saját kezdeményezésre, magánakcióban termesztett mikrogravitációs kertészeti kísérlete során. Mégis több mint egy poén: betekintés a Földön kívüli élelmiszer-termelés jövőjébe.

Ki az a Don Pettit?

Érdekes figura, 70 éves vegyészmérnök, a NASA legidősebb aktív asztronautája, négyszer járt az ISS-en és összesen 590 napot töltött az űrben. Szabadidejében mindenféle kísérletet improvizált az űrállomás fedélzetén – korábban buborékokkal, folyadékfizikával, maga tervezte kameratartókkal kísérletezett. A krumpliprojekt sem volt hivatalos NASA-program, hanem saját ötlet, szabadidőben: a leendő Mars-küldetések egyik lehetséges tápláléknövényével játszott.

Hogy, hogy nem, éppen annak a küldetésnek volt a tagja, amelynek tagjai közé tartozott Butch Wilmore és Suni Williams is, akik a Boeing Starliner meghibásodása miatt nyolc nap helyett csaknem kilenc hónapra ragadtak fenn.

Pettit a tojás alakú krumplinak szójátékkal adta a Spudnik–1 nevet: a spud az angol szlengben krumpli, a Szputnyik–1 pedig az első szovjet műhold volt.

Mik ezek a csápok?

Ez egy lila burgonya, amely csírázni kezdett. A gyökerek a Földön a gravitáció és a talaj által meghatározott irányokban növekednének: a súlytalanság állapotában azonban a krumpli kaotikus irányokban növeszt nyúlványokat.

Don Pettit játékos kísérletében egy lámpa helyettesítette a Napot, kis tépőzár horgonyozta le a növényt, hogy ne sodródjon mindenfelé az űrállomáson.

Talaj és gravitáció híján a burgonya szokatlanul reagált. A szerény kísérlet bemutatta, hogyan alkalmazkodik az élet még a Földtől távoli körülmények között is.

Miért pont lila?

A burgonya szokatlan színe nem az űrbeli körülményeknek, hanem a fajta sajátosságának köszönhető – olyan fajtáról van szó, amelyet úgy nemesítettek, hogy természetes módon termeljen antocianin pigmenteket.

A lila szín vizuális előnyt kínál a kísérletezésben, mert megkönnyíti a változások megfigyelését.

Több mint tréfa

A jövőbeli Hold- és Mars-küldetések során az űrhajósoknak hosszú ideig kell majd fenntartaniuk magukat, anélkül, hogy földi utánpótlást kapnának. Az élelmiszertermelés az űrben már nem öncélú kísérlet csupán.

A burgonya az ilyen küldetések egyik legígéretesebb jelöltje; „ez az egyik leghatékonyabb tápláléknövény” – mondja Pettit. Az űrhajósok évek óta termesztenek növényeket a magasan keringő állomás „kertjében”, hogy tanulmányozzák növekedésüket mikrogravitációban, és ráadásul általuk friss élelmiszerhez is jutnak.

A NASA sikeresen termesztett háromféle salátát, kínai kelt, mizunát, vörös orosz kelt, valamint cíniát az űrben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.