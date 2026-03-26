Rejtélyes, csápos valami a Nemzetközi Űrállomáson: az internet megőrült érte

Tűzben égessék el! – követelték az X-en. Egyesek idegesen viccelődtek a földönkívüli életről, mások viszont komolyan vették. Az 1979-es Alien sci-fi film plakátjára emlékeztető furcsaság szerencsére nem annyira alattomos, mint amilyennek látszik.

Spudnik-1, an orbiting potato on @Space_Station!



I flew potatoes on Expedition 72 for my space garden, an activity I did in my off-duty time. This is an early purple potato, complete with spot of hook Velcro to anchor it in my improvised grow light terrarium.



Potatoes are one… pic.twitter.com/MXsoV20vJ8 — Don Pettit (@astro_Pettit) March 20, 2026

A különös anomália valójában egy űrben termesztett lila burgonya, amelyet az amerikai Don Pettit saját kezdeményezésre, magánakcióban termesztett mikrogravitációs kertészeti kísérlete során. Mégis több mint egy poén: betekintés a Földön kívüli élelmiszer-termelés jövőjébe.

Ki az a Don Pettit?

Érdekes figura, 70 éves vegyészmérnök, a NASA legidősebb aktív asztronautája, négyszer járt az ISS-en és összesen 590 napot töltött az űrben. Szabadidejében mindenféle kísérletet improvizált az űrállomás fedélzetén – korábban buborékokkal, folyadékfizikával, maga tervezte kameratartókkal kísérletezett. A krumpliprojekt sem volt hivatalos NASA-program, hanem saját ötlet, szabadidőben: a leendő Mars-küldetések egyik lehetséges tápláléknövényével játszott.

Hogy, hogy nem, éppen annak a küldetésnek volt a tagja, amelynek tagjai közé tartozott Butch Wilmore és Suni Williams is, akik a Boeing Starliner meghibásodása miatt nyolc nap helyett csaknem kilenc hónapra ragadtak fenn.

Pettit a tojás alakú krumplinak szójátékkal adta a Spudnik–1 nevet: a spud az angol szlengben krumpli, a Szputnyik–1 pedig az első szovjet műhold volt.

Mik ezek a csápok?

Ez egy lila burgonya, amely csírázni kezdett. A gyökerek a Földön a gravitáció és a talaj által meghatározott irányokban növekednének: a súlytalanság állapotában azonban a krumpli kaotikus irányokban növeszt nyúlványokat.

Don Pettit játékos kísérletében egy lámpa helyettesítette a Napot, kis tépőzár horgonyozta le a növényt, hogy ne sodródjon mindenfelé az űrállomáson.

Talaj és gravitáció híján a burgonya szokatlanul reagált. A szerény kísérlet bemutatta, hogyan alkalmazkodik az élet még a Földtől távoli körülmények között is.

Miért pont lila?

A burgonya szokatlan színe nem az űrbeli körülményeknek, hanem a fajta sajátosságának köszönhető – olyan fajtáról van szó, amelyet úgy nemesítettek, hogy természetes módon termeljen antocianin pigmenteket.