Csernobil: radioaktivitás hizlalja a halálzónában rejtőzködő mutáns lényt

Csernobil még mindig tartogat meglepetéseket a tudomány számára. Az 1986. áprilisi reaktorrobbanás után vastag betonszarkofággal lefedett és halálos dózisú sugárzással fertőzött térben kutatók egy csoportja olyan különleges életközösséget fedezett fel, amelyet a más élőlényeket elpusztító ionizáló sugárzás táplál.

Csernobil, az atomerőmű látképe a katasztrófa előtt (Fotó: RIA NOVOSTI/LYTOSHA)

Csernobil újabb elképesztő titkot tárt fel

Az egykori atomerőmű területe a sugárveszély miatt ma is tiltott zónának számít. Negyven évvel a nukleáris katasztrófa után azonban úgy tűnik, hogy egyes létformák nemcsak hogy túlélték a radioaktív szennyezést, hanem ezt a saját javukra fordítva indultak virágzásnak ebben a szélsőséges környezetben. Ezek egyike a sérült reaktort körbevevő betonszarkofágban rekedt ionizáló sugárzásból táplálkozva kezdett el rohamosan gyarapodni.

Az atomerőmű romja a reaktorrobbanás után, 1986. május 14-én (Fotó: Szputnyik)

A kutatók a közelmúltban – legnagyobb megdöbbenésükre – a világ egyik legveszélyesebb és a radioaktivitással legjobban szennyezett építményének, a csernobili betonszarkofágnak a falán megtelepedett olyan furcsa fekete színű gombákra bukkantak,

amelyek szemmel láthatóan jól érzik magukat ebben a halálos környezetben.

A kutatók szerint a Cladosporium sphaerospermum tudományos fajnevű gomba számára sötét pigmentje – a melanin – teszi lehetővé, hogy az ionizáló sugárzást a maga javára fordítsa egy ahhoz hasonló folyamaton keresztül, mint ahogy a növények használják fel a fényt a fotoszintézishez. E szokatlan mechanizmust radioszintézisnek nevezték el a tudósok.

Az elképesztő túlélő, a halálzónában élő C. sphaerospermum gomba (Fotó: Rui Tomé/Atlas of Mycology / Science Alert)

De ebben rejlik a C. sphaerospermum igazi furcsasága is, mert noha a kutatók kimutatták, hogy a gomba a nagy dózisú ionizáló sugárzásban is jól fejlődik, de azt egyelőre még senkinek sem sikerült megfejtenie, ez hogyan lehetséges – írja a Science Alert tudományos hírportál. A rejtély még az 1990-es évek végén kezdődött, amikor Nelli Zhdanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia mikrobiológusának vezetésével egy kutatócsoport terepi felmérésbe kezdett a csernobili tilalmi zónában, hogy kiderítse, milyen élet található – ha egyáltalán van ilyen – a megsérült reaktort körülvevő betonszarkofágon belül.