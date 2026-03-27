Felbecsülhetetlen értékű könyvet adományozott szülővárosának a híres labdarúgó

Páratlan könyvritkaság az önkormányzatnak

A páratlan könyvritkaságot a sportoló és családja Johan Odfjell hajótulajdonos-műgyűjtőtől vásárolta meg. A dokumentum az egyetlen napjainkig fennmaradt, magántulajdonban lévő példánya annak a 16. század végi koppenhágai kiadásnak, amely elsőként tette szélesebb körben hozzáférhetővé a viking kor és a korai norvég középkor történetét.

Az adományozó, Erling Braut Haaland norvég válogatott futballista Fotó: Hameltion / Wikimedia Commons

Az adományozás kifejezett feltétele volt, hogy a kétkötetes művet biztonságos körülmények között, de folyamatosan kinyitva állítsák ki a helyi könyvtárban,

hogy a lakosok és a látogatók megismerhessék a térség történelmi gyökereit. A kiállítás és az állományvédelem lebonyolítását a jótékonysági EH9 Alapítvány és a helyi önkormányzat közösen koordinálja.

A cél a történelem népszerűsítése

Az értékes műtárgy átadásához egy átfogó oktatási program is kapcsolódik. Time önkormányzata a helyi iskolák bevonásával a 2026/2027-es tanévtől kezdődően olvasási versenyt hirdet a felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja az olvasás és a történelmi ismeretterjesztés népszerűsítése a fiatalok körében; a legaktívabb diákok jutalma egy találkozó lesz a norvég nemzeti tizenegy játékosaival az oslói Ullevaal Stadionban.

A norvég kisváros, Time látképe Fotó: Rune Sattler / Wikimedia Commons

Andreas Vollsund polgármester a tájékoztatásban hangsúlyozta: a norvég könyvpiacon valaha kifizetett legmagasabb összegért megvásárolt kötet közkinccsé tétele nemcsak a nemzeti identitás megőrzését szolgálja, hanem a jövő generációinak kulturális nevelését is.

A norvég múlt nyomtatott formában

A most adományozott kötet a norvég történetírás és könyvkiadás egyik legfontosabb mérföldköve.

Az eredeti szövegeket az izlandi költő és politikus, Snorri Sturluson jegyezte le a 13. század közepén

(a gyűjtemény legismertebb neve a Heimskringla), megörökítve a középkori norvég királyok, viking harcosok és parasztok történetét. Ezeket a klasszikus óészaki nyelven íródott, évszázadokon át csak kéziratos formában terjedő sagákat Mattis Størssøn (kb. 1500–1569) bergeni jogtudós és katonai vezető fordította le a 16. században az akkori modern dán-norvég nyelvre.