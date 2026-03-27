Felbecsülhetetlen értékű könyvet adományozott szülővárosának a híres labdarúgó

Szülővárosának, a norvégiai Time önkormányzatának adományozta Snorri Sturluson középkori királysagáinak legelső, 1594-ben megjelent nyomtatott kiadását Erling Braut Haaland válogatott labdarúgó és édesapja, Alfie Haaland. A több mint egymillió norvég koronáért megvásárolt, felbecsülhetetlen eszmei értékű történeti munkát a brynei városi könyvtárban állítják ki a nagyközönség számára.

IV. Hakoon norvég király sagái is bekerültek a ritka nyomtatott könyvbe Fotó: Wikimedia Commons
Páratlan könyvritkaság az önkormányzatnak

A páratlan könyvritkaságot a sportoló és családja Johan Odfjell hajótulajdonos-műgyűjtőtől vásárolta meg. A dokumentum az egyetlen napjainkig fennmaradt, magántulajdonban lévő példánya annak a 16. század végi koppenhágai kiadásnak, amely elsőként tette szélesebb körben hozzáférhetővé a viking kor és a korai norvég középkor történetét.

Az adományozó, Erling Braut Haaland norvég válogatott futballista  Fotó: Hameltion / Wikimedia Commons

Az adományozás kifejezett feltétele volt, hogy a kétkötetes művet biztonságos körülmények között, de folyamatosan kinyitva állítsák ki a helyi könyvtárban, 

hogy a lakosok és a látogatók megismerhessék a térség történelmi gyökereit. A kiállítás és az állományvédelem lebonyolítását a jótékonysági EH9 Alapítvány és a helyi önkormányzat közösen koordinálja.

A cél a történelem népszerűsítése

Az értékes műtárgy átadásához egy átfogó oktatási program is kapcsolódik. Time önkormányzata a helyi iskolák bevonásával a 2026/2027-es tanévtől kezdődően olvasási versenyt hirdet a felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja az olvasás és a történelmi ismeretterjesztés népszerűsítése a fiatalok körében; a legaktívabb diákok jutalma egy találkozó lesz a norvég nemzeti tizenegy játékosaival az oslói Ullevaal Stadionban.

A norvég kisváros, Time látképe   Fotó: Rune Sattler / Wikimedia Commons

 Andreas Vollsund polgármester a tájékoztatásban hangsúlyozta: a norvég könyvpiacon valaha kifizetett legmagasabb összegért megvásárolt kötet közkinccsé tétele nemcsak a nemzeti identitás megőrzését szolgálja, hanem a jövő generációinak kulturális nevelését is.

A norvég múlt nyomtatott formában

A most adományozott kötet a norvég történetírás és könyvkiadás egyik legfontosabb mérföldköve. 

Az eredeti szövegeket az izlandi költő és politikus, Snorri Sturluson jegyezte le a 13. század közepén 

(a gyűjtemény legismertebb neve a Heimskringla), megörökítve a középkori norvég királyok, viking harcosok és parasztok történetét. Ezeket a klasszikus óészaki nyelven íródott, évszázadokon át csak kéziratos formában terjedő sagákat Mattis Størssøn (kb. 1500–1569) bergeni jogtudós és katonai vezető fordította le a 16. században az akkori modern dán-norvég nyelvre.

A becses és ritka 16. századi könyv, ami nagylelkű adományozással került a város tulajdonába  Fotó: time.kommune.no

Mivel Norvégiában a 16. század végén még nem működött nyomda, Størssøn munkáját – amely Snorri művei mellett Sverre király és IV. Haakon sagáját, valamint a dán Saxo Grammaticus latin nyelvű krónikáinak elemeit is felhasználta – több mint két évtizeddel a fordító halála után, 1594-ben adták ki Dániában. Ez az 1594-es kiadás volt a legelső olyan nyomtatott könyv, amely a korabeli lakosság számára saját, érthető nyelvén tette elérhetővé a norvég államiság legkorábbi múltját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

