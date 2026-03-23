Az emberek többségében ott lehet az agypusztító vírus

Van egy vírus, ami becslések szerint az emberek akár kilencven százalékát is megfertőzheti, és életük végéig csendben lappang a sejtjeikben – de ha aktiválódik, elpusztítja az agyat.

Bíró Zoltán István
2026. 03. 23. 13:55
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha ez így magában még nem elég megdöbbentő, kutatók arról számolnak be az Annals of Internal Medicine-ben, hogy egy eddig nem gyanított kockázati csoport is ki lehet téve a vírus aktiválódásának:

a fenyegetés világszerte a felnőttek akár tíz százalékát is érintheti.

A bulvárízűnek tűnő hír nem valamiféle ismeretlen, új fenyegetésről tudósít: a JC-vírus (humán poliomavírus 2) évtizedek óta kutatott vírus. A Rochester Egyetem adatai szerint például az amerikaiak 70–90 százaléka találkozik vele élete során, és sokan hordozzák lappangó formában.

A friss hír szerint egy vesedialízisre járó 72 éves New York-i férfi egyszer csak nem találta a szavakat, zavaros lett a gondolkodása, meggyengült. Orvosai először arra gyanakodtak, hogy az elégtelenül működő vesék által felhalmozódó méreganyagok zavarják az agyát. De a dialízis semmi javulást nem hozott. Agyi vizsgálat következett – és akkor jött a sokk:

a férfi agyában olyan vírus pusztít, amely az agyvelő fehérállományát roncsolja szét.

Ezt azonban szinte kizárólag súlyosan legyengült immunrendszerű emberek – HIV-betegek, kemoterápiás betegek, szervátültetettek – kapják el. Csakhogy ennek a férfinak semmi ilyen betegsége nem volt, csak veseelégtelensége. Két nappal a diagnózis után meghalt.

Így derült ki, hogy a JC-vírus – amelyet az emberek 50–90 százaléka hordoz tünetmentesen, egész életén át, és ártalmatlanul szunnyad a szervezetükben – egy olyan betegcsoportban mutatott halálos aktivitást, amelyről eddig szinte senki nem gondolta, hogy veszélyben van: a krónikus vesebetegekben. Márpedig ők adják a világ felnőtt lakosságának nagyjából 10 százalákát.

Csendben lappang

A JC-vírus John Cunninghamről, az első azonosított betegről kapta a nevét, akiben 1971-ben először izolálták.

A vírus fertőzött emberek vizeletében és székletében mutatható ki, és valószínűleg széklet-szájon át terjed.

Sok emberről úgy gondolják, hogy korán megfertőződik vele, és a vérvizsgálati felmérések ezt sugallják. A kutatók feltételezik, hogy a fertőzés a mandulákban vagy az emésztőrendszerben kezdődhet. De bárhol is történik, kezdetben tünetmentes. Ezen a ponton a személy megfertőződik a JC-vírussal, amely

csendben létrehoz egy tartós, de teljesen rejtett, élethosszig tartó fertőzést.

Az emberek túlnyomó többsége számára a JC-vírusfertőzés ennyi is marad – csendes. De néhány emberben a JC-vírus felébred, átrendezi genetikai anyagát, és agypusztító rémálommá alakul: egy PML-nek rövidített, súlyos agyvelőbetegséget okoz, amely az agy fehérállományát roncsolja szét.

Az Ars Technica „agyevő vírusnak” nevezi a JC-vírust, ez azonban kissé félrevezető: az „agyevő” kifejezés a köztudatban egy egészen más kórokozóra, a Naegleria fowleri amőbára ragadt rá.

Pusztító betegség

A PML-típusú JC-vírus aktívan behatol az agyba, szétroncsol specifikus agysejteket, beleértve azokat a sejteket is, amelyek az idegsejteket védő szigetelő mielinhüvelyeket alkotják.

Ez idegsejt-károsodást és pusztulást eredményez. A PML-ben szenvedő betegek tünetei a stroke-tól a szklerózis multiplexig mindent utánozhatnak: beszédkárosodást, látászavarokat, mozgáskorlátozottságot és görcsrohamokat okozva.

A felfedezése óta eltelt évtizedekben a PML-t általánosan olyan betegségnek tekintették, amely csak súlyos immunhiányban képes aktiválódni. Az immunválasz helyreállítása – például HIV-fertőzött betegeknél – megelőzheti vagy leküzdheti a PML-t. Bizonyos rákos megbetegedéseken és a HIV/AIDS-en túl a PML néha előfordulhat olyanoknál is, akik viszonylag új, hatékony immunszuppresszív gyógyszereket szednek szklerózis multiplex vagy bizonyos autoimmun betegségek kezelésére.

Az említett Annals of Internal Medicine cikkben a kutatók olyan PML-es beteget vizsgáltak, akinél nem állt fenn súlyos immunhiány: a férfi krónikus vesebetegségben szenvedett, egy olyan kórtól, amely világszerte a felnőttek körülbelül 10 százalékát érinti.

A tudósok felhívják a figyelmet, hogy mivel a krónikus vesebetegség világszerte egyre több embert érint, elengedhetetlen éberen figyelni erre a pusztító szövődményre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekwellor

Jó estét!

Bayer Zsolt avatarja

Wellor – Oroszháza (Mindenki kőprofi mix)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.