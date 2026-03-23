Az emberek többségében ott lehet az agypusztító vírus

Ha ez így magában még nem elég megdöbbentő, kutatók arról számolnak be az Annals of Internal Medicine-ben, hogy egy eddig nem gyanított kockázati csoport is ki lehet téve a vírus aktiválódásának:

a fenyegetés világszerte a felnőttek akár tíz százalékát is érintheti.

A bulvárízűnek tűnő hír nem valamiféle ismeretlen, új fenyegetésről tudósít: a JC-vírus (humán poliomavírus 2) évtizedek óta kutatott vírus. A Rochester Egyetem adatai szerint például az amerikaiak 70–90 százaléka találkozik vele élete során, és sokan hordozzák lappangó formában.

A friss hír szerint egy vesedialízisre járó 72 éves New York-i férfi egyszer csak nem találta a szavakat, zavaros lett a gondolkodása, meggyengült. Orvosai először arra gyanakodtak, hogy az elégtelenül működő vesék által felhalmozódó méreganyagok zavarják az agyát. De a dialízis semmi javulást nem hozott. Agyi vizsgálat következett – és akkor jött a sokk:

a férfi agyában olyan vírus pusztít, amely az agyvelő fehérállományát roncsolja szét.

Ezt azonban szinte kizárólag súlyosan legyengült immunrendszerű emberek – HIV-betegek, kemoterápiás betegek, szervátültetettek – kapják el. Csakhogy ennek a férfinak semmi ilyen betegsége nem volt, csak veseelégtelensége. Két nappal a diagnózis után meghalt.

Így derült ki, hogy a JC-vírus – amelyet az emberek 50–90 százaléka hordoz tünetmentesen, egész életén át, és ártalmatlanul szunnyad a szervezetükben – egy olyan betegcsoportban mutatott halálos aktivitást, amelyről eddig szinte senki nem gondolta, hogy veszélyben van: a krónikus vesebetegekben. Márpedig ők adják a világ felnőtt lakosságának nagyjából 10 százalákát.

Csendben lappang

A JC-vírus John Cunninghamről, az első azonosított betegről kapta a nevét, akiben 1971-ben először izolálták.

A vírus fertőzött emberek vizeletében és székletében mutatható ki, és valószínűleg széklet-szájon át terjed.

Sok emberről úgy gondolják, hogy korán megfertőződik vele, és a vérvizsgálati felmérések ezt sugallják. A kutatók feltételezik, hogy a fertőzés a mandulákban vagy az emésztőrendszerben kezdődhet. De bárhol is történik, kezdetben tünetmentes. Ezen a ponton a személy megfertőződik a JC-vírussal, amely

csendben létrehoz egy tartós, de teljesen rejtett, élethosszig tartó fertőzést.

Az emberek túlnyomó többsége számára a JC-vírusfertőzés ennyi is marad – csendes. De néhány emberben a JC-vírus felébred, átrendezi genetikai anyagát, és agypusztító rémálommá alakul: egy PML-nek rövidített, súlyos agyvelőbetegséget okoz, amely az agy fehérállományát roncsolja szét.