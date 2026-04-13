Apollo-13 : „Houston, van egy problémánk!”

Az Apollo-13 kereken ötvenhat éve, 1970. április 13-án bekövetkezett és életveszélyes krízisbe torkolló küldetése az egyik legjobb példa arra, hogy az űrutazás a technikai fejlődés és az asztronautika több mint fél évszázados tapasztalatai ellenére még napjainkban is fokozott kockázattal járó vállalkozásnak tekinthető.

Az Apollo-13 1970. április 11-én helyi idő szerint 13 óra 13 perckor startolt el a Földről Fotó: NASA

Apollo-13: nem hozott szerencsét a tizenhármas szám

A mágikus 13-as szám végig kísérte a NASA harmadik emberes Hold-expedícióját, az Apollo-13 küldetését. Az űrhajó három veterán asztronautával, Jim Lovell parancsnokkal, Fred Haise holdkomp pilótával és a csak a start előtt két héttel korábban „beugrott” John (Jack ) Swigert parancsnoki pilótával a fedélzetén 1970. április 11-én, helyi idő szerint 13 óra 13 perckor startolt el a floridai Cape Canaveralen lévő űrrepülőtér 39A indítóállásáról. A start rendben lezajlott, ám az emelkedés negyedik percében hirtelen erősen rázkódni kezdett a hordozórakéta, és két perccel a gyorsításra tervezett idő előtt leállt a középső fokozat hajtóműve.

Az Apollo-13 személyzete a start előtti napon Fotó: NASA

Az irányítás úgy döntött, hogy a problémát a négy megmaradt külső rakétahajtómű 34 másodperces továbbműködtetésével oldja meg, ami miatt a hordozórakéta lassabban és hosszabb ideig gyorsította az űrhajót. „Megvolt a tizenhármas” – mondta tréfásan a probléma sikeres megoldása után a küldetés parancsnoka, Jim Lovell, de mint később kiderült, idő előtti volt az optimizmusa.

Az Apollo-13 személyzetét több vita után a NASA legfelső vezetése jelölte ki, méghozzá a későbbi Apollo-14 küldetés várományosait – az első Holdra szálló küldetés, az Apollo-11 tartalékszemélyzetét -, Jim Lovellt, Fred Haiset és Ken Mattinglyt hozva előrébb. Ekkoriban ez a hármas számított a NASA legképzettebb asztronautáinak. Egy kanyarófertőzés miatt azonban a repülőorvos Ken Mattiglyt – akinek nem volt védettsége a betegséggel szemben -, óvatosságból eltiltotta a repüléstől, nem sokkal a start tervezett időpontja előtt. Az ő helyére ugrott be az újoncnak számító Jack Swigert, aki a későbbi események során bebizonyította, hogy a személye rendkívül jó választás volt.

Az ezt követő három repülési nap eseménytelenül telt el az űrhajósok számára, amelynek egyhangúságát csak a fedélzeti tévéadások szakították meg. Az asztronauták a Földtől távolodva azonban nem tudhatták, hogy a rutinszerűnek tartott és a Hold-expedíciók sorában sorban már a harmadiknak számító űrrepülésüket a média teljes érdektelensége övezte, és a nagyközönségnek szánt élő adásaikat csak a NASA irányítóközpontjának az ügyeletes munkatársai látják. A repülés 46. órájának 40. percében az irányítás arról tájékoztatta az asztronautákat, hogy kisebb hibát észlelt a 2-es oxigéntartály mérőrendszerében.