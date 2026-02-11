Visszatérés a Holdra

A több szakaszra tervezett és minden korábbinál nagyratörőbb Artemis-program következő lépése, hogy legkésőbb 2026 áprilisáig az Artemis II küldetés négy asztronautája az Orion űrhajó fedélzetén megkerülje a Holdat, előkészítendő a 2027-re beütemezett holdbéli landolást. E küldetés sok szempontból hasonló az Apollo-8 1968 decemberében végrehajtott történelmi jelentőségű űrrepüléséhez, amikor is az emberiség történetében első alkalommal sikerült három amerikai asztronautának megkerülnie a Holdat.

Az Apollo-8 űrhajósai, Frank Borman, Jim Lovell és Bill Anders voltak az első emberek, akik a saját szemükkel pillanthatták meg a Hold Földről sohasem látható túlsó oldalát, de az Apollo-8 küldetése számít az első olyan űrmissziónak is, amikor az ember először jutott ki a bolygóközi térbe.

Az Artemis II indítása a NASA jelenlegi ütemezése szerint leghamarabb március elején várható. A misszióra kiválasztott négy asztronauta komoly tapasztalatokkal rendelkező űrhajós. A küldetésparancsnok, az 50 éves mérnök végzettségű Reid Wiseman 2009-ben járt először e világűrben, és egy alkalommal összesen 165 napot töltött el a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Az Orion űrhajó pilótája, Victor J. Glover szintén tapasztalt asztronautának számít, aki a SpaceX Crew-1 program alkalmával járt a kozmoszban. A misszió egyetlen női tagja, Christina Koch küldetésspecialista ugyancsak veterán űrhajósnak tekinthető, aki eddig három küldetés során összesen 238 napot töltött a világűrben. A másik küldetésspecialista, az 50. életévében járó kanadai Jeremy Hansen pedig már 12 évesen elkezdte a repülős pályafutását.

Fotó: AFP/MAURICIO PAIZ

Távol az otthontól

A mostani vállalkozás közvetlen előfutárának az Artemis I misszió tekinthető; a NASA ugyanis ekkor próbálta ki először „élesben” a rendkívül nagy teljesítményű Space Launch System (SLS) szupernehéz hordozórakétát és az Orion űrhajót is. 2022-ben az Artemis I program alkalmával az SLS és az Orion még személyzet nélkül kerülte meg a Holdat. A küldetés célja az Orion űrhajó Hold körüli pályára állításának majd Földre való visszatérésének a tesztelése volt. A műveletet teljes siker koronázta; miután az Orion hat napig a Hold körül keringett, 2022. december 11-én problémamentesen visszatért a Földre, ahol a fékezőernyői segítségével a Csendes-óceánon landolt a kaliforniai partvidék közelében. Az Artemis I küldetése során szerzett tapasztalatokat felhasználva tervezték meg az Artemis II missziót.