űrkutatásHoldra szállásArtemis-misszió

Visszatérés a Holdra

Utoljára 1972. december 11-én lépett ember a Hold felszínére, az Apollo-17 űrmisszió, az amerikai Hold-program utolsó küldetése során. Az emberes Hold-expedíciók felújításának ötletét csaknem fél évszázados Csipkerózsika-álom után 2017-ben az első Trump-adminisztráció elevenítette fel. A nemzetközi együttműködésben, az amerikai, az európai és a japán űrkutatási szervezet kooperációjában megvalósuló grandiózus Artemis-projektnek nem csak az a célja, hogy megismételje az 1960-as évek végén, illetve az 1970-es évek elején sikerre vitt amerikai Hold-expedíciókat; az Artemis-program ennél jóval távolabbra tekint: a végső cél egy állandó űrállomás létesítése égi kísérőnk felszínén, ami ugródeszkaként szolgálhat az emberiség soron következő nagy kozmikus kalandja, a Mars-utazás megvalósításához.

Elter Tamás
2026. 02. 11. 5:10
NASA Artemis II Forrás: NASA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A több szakaszra tervezett és minden korábbinál nagyratörőbb Artemis-program következő lépése, hogy legkésőbb 2026 áprilisáig az Artemis II küldetés négy asztronautája az Orion űrhajó fedélzetén megkerülje a Holdat, előkészítendő a 2027-re beütemezett holdbéli landolást. E küldetés sok szempontból hasonló az Apollo-8 1968 decemberében végrehajtott történelmi jelentőségű űrrepüléséhez, amikor is az emberiség történetében első alkalommal sikerült három amerikai asztronautának megkerülnie a Holdat. 

Az Apollo-8 űrhajósai, Frank Borman, Jim Lovell és Bill Anders voltak az első emberek, akik a saját szemükkel pillanthatták meg a Hold Földről sohasem látható túlsó oldalát, de az Apollo-8 küldetése számít az első olyan űrmissziónak is, amikor az ember először jutott ki a bolygóközi térbe. 

Az Artemis II indítása a NASA jelenlegi ütemezése szerint leghamarabb március elején várható. A misszióra kiválasztott négy asztronauta komoly tapasztalatokkal rendelkező űrhajós. A küldetésparancsnok, az 50 éves mérnök végzettségű Reid Wiseman 2009-ben járt először e világűrben, és egy alkalommal összesen 165 napot töltött el a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Az Orion űrhajó pilótája, Victor J. Glover szintén tapasztalt asztronautának számít, aki a SpaceX Crew-1 program alkalmával járt a kozmoszban. A misszió egyetlen női tagja, Christina Koch küldetésspecialista ugyancsak veterán űrhajósnak tekinthető, aki eddig  három küldetés során összesen 238 napot töltött a világűrben. A másik küldetésspecialista, az 50. életévében járó kanadai Jeremy Hansen pedig már 12 évesen elkezdte a repülős pályafutását. 

Lugas In Cape Canaveral, Florida, on January 17, 2026, NASA's Artemis II rolls from the Vehicle Assembly Building at NASA's Kennedy Space Center. NASA's integrated SLS (Space Launch System) rocket and Orion spacecraft for the Artemis II mission roll to Launch Pad 39B ahead of the 10-day mission in February 2026, which takes the crew around the Moon and back to Earth. (Photo by Mauricio Paiz/NurPhoto) (Photo by Mauricio Paiz / NurPhoto via AFP)
Fotó: AFP/MAURICIO PAIZ

Távol az otthontól 

 

A mostani vállalkozás közvetlen előfutárának az Artemis I misszió tekinthető; a NASA ugyanis ekkor próbálta ki először „élesben” a rendkívül nagy teljesítményű Space Launch System (SLS)  szupernehéz hordozórakétát és az Orion űrhajót is. 2022-ben az Artemis I program alkalmával az SLS és az Orion még személyzet nélkül kerülte meg a Holdat. A küldetés célja az Orion űrhajó Hold körüli pályára állításának majd Földre való visszatérésének a tesztelése volt. A műveletet teljes siker koronázta; miután az Orion hat napig a Hold körül keringett, 2022. december 11-én problémamentesen visszatért a Földre, ahol a fékezőernyői segítségével a Csendes-óceánon landolt a kaliforniai partvidék közelében. Az Artemis I küldetése során szerzett tapasztalatokat felhasználva tervezték meg az Artemis II missziót. 

A start a floridai Cape Canaveral űrrepülőtér legendás LC  39B jelű indítóállásról fog megtörténni, néhány héten belül. Az 1960-as, 70-es évek történelmi jelentőségű Hold-expedícióit ugyanerről a kilövőállásról indították a kozmoszba, köztük az első emberes Hold-küldetést, az Apollo-11 missziót is. A start után először az asztronautákat szállító űrkabin orrára rögzített mentőrendszer válik le, ezután – még az űrhajó Föld körüli orbitális pályára állása előtt – a két gyorsítórakéta is. Miután az Orion ráállt az orbitális pályára, az űrhajósok két Föld körüli keringés során ellenőrzik a fedélzeti rendszereket. Ezután először egy igen elnyújtott 185 X 2240  kilométeres elliptikus pályára állnak át, amit a manőver második fázisában még egy ennél is sokkal megnyúltabb, 185 X 73 600 kilométeres pályára módosítanak.  A Föld körül keringve az asztronauták egy egész sor előre meghatározott tesztfeladatot fognak elvégezni. A második pályamódosítás után a szervizmodul rakétahajtóművel indítják el az Oriont a Hold felé. Az Artemis II küldetés személyzete négy napos repülés után éri el a Holdat, ahol az égi kísérőnk körüli pályára állnak. A pályát úgy tervezték meg, hogy az Orion egy nyolcas alakú hurkot írjon le a Hold körül. 

Amikor az Orion a legközelebb kerül a Holdhoz, 6 513 kilométerre lesz az égi kísérőnk felszínétől, vagyis jóval távolabb mint az Apollo-küldetések bármelyike.

 Ennek a hosszan elnyúló hurok formájú pályának lesz  az is köszönhető, hogy a korábbi expedíciókkal szemben az Orion sokkal jobban eltávolodik a Hold túlsó oldalán az égitesttől; így ez lesz az első olyan alkalom, amikor az ember legmesszebbre távolodott el a szülőbolygójától. Ezután – már visszafelé haladva – az űrhajó ismét egyre közelebb kerül a Holdhoz, amelynek felszíni alakzatai apró részletességgel fognak feltűnni az Orion ablakában. Az oda, illetve a Földre visszavezető úton az asztronauták rengeteg adatot gyűjtenek majd a bolygóközi utazás élettani hatásairól. Erre pedig amiatt lesz nagy szükség, mert az Artemis-program végső célja az emberi történelem leghosszabb űrutazásának, a Mars-expedíciónak a megvalósítása. 

 

Optimista becslések 

 

Az Orion űrhajó egy úgynevezett szabad visszatérő pályára áll a Hold körül ami azt jelenti, hogy bármilyen gyorsítás nélkül vissza tud térni a Földre. A szükséges apróbb pályakorrekciók és a fedélzeti berendezések ellenőrzésének elvégzése után az Orion megkezdi a szintén négy napig tartó visszaútját a Föld felé. A lassítási manőver néhány órával a légkör elérése előtt kezdődik meg. A visszatéréshez szükséges pályakorrekció elvégzése után és még mielőtt az Orion belépne az atmoszféra felső rétegeibe a személyzet leválasztja az űrkabinról a technika modult, majd ettől eltávolodva megkezdi a visszatérés legkritikusabb manőverét, a légkörbe való belépést. Amikor az Orion eléri az atmoszférát, még közel 40 000 km/órás sebességgel száguld. Érdemes megjegyezni, hogy ekkora belépési sebességet még soha, egyetlen űreszköz sem ért el, éppen ezért kell rendkívül körültekintően megtervezni és végrehajtani ezt az életveszélyes műveletet. 

A légkör sűrűbb rétegeibe érkezve a súrlódási hő gyorsan eléri a 4000 Celsius fokot; ezt az irtózatos hőterhelést pedig csak az űrkabin aljára szerelt hővédő pajzs képes felfogni.

 Éppen ezért rendkívül fontos a belépési szög pontos meghatározása. A hatalmas hőterhelésre figyelemmel az Orion egy úgynevezett lepattanós belépési manővert fog végrehajtani. Ennek első fázisában az űrkabin először teljes sebességgel belerohan a légkörbe, ahonnan a felhajtóerő hatására visszapattan, majd a második fázisban már lelassulva ismét és végleg behatol az atmoszférába. A még mindig tekintélyes sebesség miatt a felizzó hőpajzs összepréseli maga előtt a légkör molekuláit, amelyek ionizálódnak és vakítóan fényes csóvaként veszik körül az űrhajót. Ez a jelenség azonban nem csak látványnak félelmetes, de átmenetileg megszakítja a rádió összeköttetést is az űrkabin és a földi irányítóközpont között, mivel az ekkor képződő extrém forró plazmarétegen nem tudnak áthatolni a rádióhullámok. Ezek a visszatérés legidegtépőbb pillanatai, hiszen a kommunikáció megszakadása miatt hosszú másodperceken át, vagy akár egy-két percig sem tudható, hogy sikeres volt-e a visszatérési manőver, illetve hogy mi van az űrhajósokkal. Ezután az Orion már jelentősen lelassulva, a fékezőernyői segítségével landol majd a Csendes-óceán felszínén.  A NASA tervei szerint 2027 közepén indul az Artemis III misszió, szintén négy űrhajóssal, és ez lesz 1972. decembere óta ez első valódi visszatérés; ez alkalommal ugyanis a személyzet két tagja a személyszállító landoló rendszer kabinjában leszáll égi kísérőnk felszínére, hogy 58 év elteltével ismét ember léphessen a Holdra. 

Borítókép: Az Artemis-program rakétája (Fotó: AFP/JIM WATSON)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.