Claire Kenneth és Bethlen Margit a kitelepítésben

Claire Kenneth és Bethlen Margit élete szimbolizálja a XX. század sorstragédiáit. Az 1951-es budapesti kitelepítés célja az volt, hogy a rendszer „osztályellenségeinek” tekintett társadalmi rétegeket – arisztokratákat, volt tisztviselőket, katonatiszteket – eltávolítsák a fővárosból, és ezzel egyben a lakáshiányt is enyhítsék.

A döntést egy szűk pártvezetői kör hozta meg, és a végrehajtás gyorsan, szervezetten zajlott le. A kitelepítési listára kerülteknek gyakran mindössze 24 órájuk volt elhagyni otthonukat, miközben csak korlátozott mennyiségű holmit vihettek magukkal. Lakásaikat lezárták, ingóságaikat leltárba vették, majd sok esetben értékesítették. A kitelepítetteket teherautókkal szállították a pályaudvarokra, ahonnan zárt szerelvényekkel vitték őket kelet-magyarországi falvakba és tanyákra.

Az új lakóhelyeken rendkívül mostoha körülmények várták őket: zsúfoltság, fűtetlen helyiségek, istállók vagy romos épületek. A kitelepítettek nem hagyhatták el a kijelölt települést, rendőri felügyelet alatt álltak, és mezőgazdasági kényszermunkát kellett végezniük. Ez a rendszer nemcsak az érintettek életét törte meg, hanem a társadalom egészét is megfélemlítette.

Ebben a közegben különösen megrázó Claire Kenneth és Bethlen Margit története, akik mindketten Tiszasülyre kerültek.

Claire Kenneth – polgári nevén Kölcsey Kende Klára – a második világháború utáni évek egyik legismertebb és legnépszerűbb írónője volt. Olyan romantikus regényei, mint a Randevú Rómában, az Éjszaka Kairóban vagy a Neonfény a Nílus felett széles olvasóközönséget hódítottak meg Magyarországon. Sikerei azonban nem illettek bele a kommunista kultúrpolitikába: egyik művét élesen támadták, antikommunistának és „lélekrombolónak” bélyegezték, ami hozzájárult ahhoz, hogy családjával együtt kitelepítsék.

1951 májusában férjével és kisfiával az elsők között hurcolták el.

A kitelepítés során teljes bizonytalanságban utaztak: nem tudták, hogy hová viszik őket, és attól féltek, a Szovjetunióba kerülnek. Végül Tiszasülyre vitték őket, ahol egy romos tanyán kellett élniük. A körülmények embertelenek voltak: denevérek repkedtek a házban, rágcsálók mászkáltak a fekhelyeken, a hideg ellen alig tudtak védekezni. Napkeltétől estig dolgoztak a rizsföldeken, gyakran mezítláb, miközben a nád felsértette a kezüket, a szúnyogok pedig ellepték őket. Az élelem kevés volt, az ivóvíz rossz minőségű.