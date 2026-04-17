mekcsey istvánEgerbornemissza gergelyhalál

Mekcsey Istvánt meggyilkolták – méltatlan körülmények közt halt meg az egri vár hős védője

Mekcsey István neve elválaszthatatlan az egri vár 1552-es hősies védelmétől, mégis alakja méltatlanul háttérbe szorult Dobó István és Bornemissza Gergely mellett. Mekcsey István a vár második legfontosabb embere volt: karizmatikus, keménykezű vezetőként jelentős szerepet játszott a győzelem kivívásában.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 04. 17. 13:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 A Mekcsey családnak több birtoka és kiterjedt rokoni hálója volt. Testvérei közül többen egyházi pályára léptek, sőt rokoni kapcsolatba kerültek Bornemissza Gergellyel is, ami később szerepet játszott a halála utáni megtorlásban. 

Mekcsey István ifjúkora

Születését 1500 körülre teszik, és 1547-ben már fontos tisztséget töltött be: Huszt várának hadnagya és Máramaros alispánja volt. Mindez jól mutatja, hogy az egri ostrom idején már tapasztalt katonának számított.

Felesége, Szunyogh Eszter a Felvidék egyik leggazdagabb családjából származott. Házasságukat Egerben kötötték, és egyetlen gyermekük, Sára még kisgyermek volt az ostrom idején – apja a tragikus halála miatt nem is láthatta felnőni. Ez a személyes tragédia még inkább árnyalja a hős életútját.

Mekcsey 1552-ben vette át az egri vár vicekapitányi tisztségét, és már a harcok előtt igyekezett támogatást szerezni. A források szerint ő képviselte Dobót a vármegyék gyűlésén, ahol segítséget kért az „ország pajzsának” számító vár megvédésére. A nemesség azonban eleinte elutasító volt, sőt gúny tárgyává tették őt, ami jól mutatja, mennyire magukra maradtak a vár védői.

Az egri vár ostroma

Az ostrom során Mekcsey a tartalék csapatokat vezette, és mindenütt jelen volt, ahol a legnagyobb szükség volt rá. 

Kortársai szerint személyes bátorsága és hajthatatlan természete tartotta a lelket a védőkben a harmincnyolc napos küzdelem alatt. 

Egy fennmaradt búcsúlevele – amelyet szeptemberben írt – drámai őszinteséggel mutatja be a helyzet kilátástalanságát: a védők szinte biztosra vették a pusztulást, mégis kitartottak.

A török sereg végül 1552 októberében elvonult Eger alól. A győzelem után Mekcsey részt vett a Göncön tartott gyűlésen is, ahol beszámolt az ostromról és segítséget kért a vár helyreállításához. A vármegyék azonban ekkor is vonakodtak támogatást nyújtani, ami tovább növelte a két kapitány – Dobó és Mekcsey – kiábrándultságát. Nem véletlen, hogy 1552 végén felmentésüket kérték tisztségük alól, és végül 1553 elején átadták a várat.

Mekcsey ezt követően útnak indult a Felvidéken élő családjához. Ez az út azonban tragikus véget ért. Sajóvárkonyban – a mai Ózd területén – néhány katonájával betért egy faluba, ahol konfliktusba keveredett a helyi parasztokkal. A vita okáról többféle változat is fennmaradt: egyesek szerint élelmet – tyúkot és birkát – akart szerezni, mások szerint csupán megpihent volna, ám a helyiek ellenségesen viselkedtek.

Mekcsey István halála

A helyzet gyorsan elfajult. Mekcsey, aki a harcok során edzett, indulatos természetű katona volt, kardot rántott, mire a parasztok is fegyvert fogtak. A csetepaté során embereit szétszórták, őt magát pedig hátulról leütötték és megölték. Egyes beszámolók szerint nem is egyszerű parasztok voltak támadói, hanem fegyveresek, akik tőrbe csalták – ezt azonban biztosan nem tudjuk.

Halála különösen tragikus: az a férfi, aki hónapokon át szembeszállt a hatalmas török sereggel, végül saját honfitársai kezétől esett el. A történet jól mutatja a korszak feszültségeit, a háborúk által megviselt társadalom széthullását és az egymás iránti bizalmatlanságot.

A gyilkosság után Bornemissza Gergely – aki rokoni kapcsolatban is állt vele – kegyetlen megtorlást hajtott végre. A várkonyiakat súlyosan megbüntette, értékeiket elkobozták, s még a falu harangját is elvitték, mintegy jelképes büntetésként. Mekcsey István emléke ma is él: Sajóvárkonyban emléktábla őrzi nevét, testét pedig Szepeskáptalanban temették el, bár sírjának pontos helye nem ismert. Kevés fennmaradt levele közül is csak egy maradt ránk, a többi az idők során elpusztult. Élete és halála egyszerre hősi és tragikus. Mekcsey nemcsak kiváló katona volt, hanem olyan ember, aki a végsőkig kitartott hazája védelmében. Sorsa arra emlékeztet, hogy a történelem legnagyobb hősei sem mindig a csatatéren esnek el – néha a békéhez vezető úton, értelmetlen erőszak áldozataként veszítik életüket.

Mekcsey István emléktáblája (Forrás: Wikipédia)

Mekcsey István:

1. Az egri vár védelmének kulcsfigurája volt Dobó István mellett, aki személyes bátorságával és vezetői képességeivel döntően hozzájárult az 1552-es győzelemhez,

2. Tevékenysége jól példázza a végvári harcok világát: nemcsak katona, hanem szervező és diplomáciai feladatokat is ellátó vezető volt, aki a támogatás hiánya ellenére is kitartott,

3. Tragikus halála rávilágít a korszak társadalmi feszültségeire, és arra, hogy a hősök sorsa nemcsak a csatatéren, hanem a hétköznapi konfliktusokban is megpecsételődhetett.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.