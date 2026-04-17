Mekcsey Istvánt meggyilkolták – méltatlan körülmények közt halt meg az egri vár hős védője

A Mekcsey családnak több birtoka és kiterjedt rokoni hálója volt. Testvérei közül többen egyházi pályára léptek, sőt rokoni kapcsolatba kerültek Bornemissza Gergellyel is, ami később szerepet játszott a halála utáni megtorlásban.

Mekcsey István harc közben

Mekcsey István ifjúkora

Születését 1500 körülre teszik, és 1547-ben már fontos tisztséget töltött be: Huszt várának hadnagya és Máramaros alispánja volt. Mindez jól mutatja, hogy az egri ostrom idején már tapasztalt katonának számított.

Felesége, Szunyogh Eszter a Felvidék egyik leggazdagabb családjából származott. Házasságukat Egerben kötötték, és egyetlen gyermekük, Sára még kisgyermek volt az ostrom idején – apja a tragikus halála miatt nem is láthatta felnőni. Ez a személyes tragédia még inkább árnyalja a hős életútját.

Mekcsey 1552-ben vette át az egri vár vicekapitányi tisztségét, és már a harcok előtt igyekezett támogatást szerezni. A források szerint ő képviselte Dobót a vármegyék gyűlésén, ahol segítséget kért az „ország pajzsának” számító vár megvédésére. A nemesség azonban eleinte elutasító volt, sőt gúny tárgyává tették őt, ami jól mutatja, mennyire magukra maradtak a vár védői.

Mekcsey István esküvője

Az egri vár ostroma

Az ostrom során Mekcsey a tartalék csapatokat vezette, és mindenütt jelen volt, ahol a legnagyobb szükség volt rá.

Kortársai szerint személyes bátorsága és hajthatatlan természete tartotta a lelket a védőkben a harmincnyolc napos küzdelem alatt.

Egy fennmaradt búcsúlevele – amelyet szeptemberben írt – drámai őszinteséggel mutatja be a helyzet kilátástalanságát: a védők szinte biztosra vették a pusztulást, mégis kitartottak.

A török sereg végül 1552 októberében elvonult Eger alól. A győzelem után Mekcsey részt vett a Göncön tartott gyűlésen is, ahol beszámolt az ostromról és segítséget kért a vár helyreállításához. A vármegyék azonban ekkor is vonakodtak támogatást nyújtani, ami tovább növelte a két kapitány – Dobó és Mekcsey – kiábrándultságát. Nem véletlen, hogy 1552 végén felmentésüket kérték tisztségük alól, és végül 1553 elején átadták a várat.