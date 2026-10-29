Naprendszer: ismeretlen törpebolygó rejtőzhet a Plútón túl

Az eddigi adatok alapján jelenleg több mint hatezer Neptunuszon túli, úgynevezett transzneptunikus objektum (TNO) ismert, de ezek közül csupán négy számít törpebolygónak: a Plútó, a Haumea, a Makemake és az Eris.

Panorámakép a Plútó jeges világáról Fotó: NASA//JHUAPL/SwRI

Az ötödik -és egyben az elsőként, még 1800. január elsején felfedezett törpebolygó-, a Ceres, a Naprendszer belső vidékén, a Mars és Jupiter közötti kisbolygóövben található.

A törpebolygók a Naprendszerben keringő égitestek egyik önálló csoportját alkotják, amelyek átmenetet képeznek a bolygók és a kisbolygók között. A Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-ban megalkotott definíciója szerint törpebolygó az az égitest, ami közvetlenül a Nap körüli pályán kering és elég masszív ahhoz, hogy a gravitációs erők alakítsák gömbhöz közelire a formáját, de azonban a keringési pályáját nem tisztítja meg a kisebb kozmikus törmelékektől. A Plútót egyébként ekkor, 2006-ban és e definíció – nem egyhangú – elfogadásával zárták ki a bolygók osztályából, és minősítették át törpebolygóvá.

A kutatócsoport meghatározta az objektum távolságát és fényességét, így becslést tudtak adni a fényvisszaverő képességére is. Ebből kiindulva a 2026 ED138 átmérőjét 600 és 1500 kilométer közé teszik a kutatók. Összehasonlításképpen; az egyik legjobban ismert törpebolygó, a Plútó átmérője 2377 kilométer.

További infravörös észlelések erősíthetik meg azt, hogy az objektum törpebolygó

A transzneptun objektumokra (TNO) jellemző összetételű és egy ekkora méretű égitest várhatóan gömb formájú. Éppen ezért a kutatócsoport az ED138 jelű objektum törpebolygóként való besorolását javasolja.

Az ED138 mozgásaát ábrázoló képmontázs Fotó: YouTube/NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

„A Naprendszer külső térségei az univerzum legnehezebben kutatható helyei közé tartoznak, mivel az ott található kis égitestekről visszaverődő fény rendkívül halvány. A Vera C. Rubin projektje segítségével minden eddiginél hatékonyabban észlelhetjük, majd követhetjük nyomon ezeket a távoli, mozgó objektumokat; a teljes látható éjszakai égbolt ismételt leképezésével pedig mindent láthatunk majd, amit csak látni lehet” – mondja Phil Marshall, a Rubin Obszervatórium működtetéséért felelős igazgatóhelyettes.