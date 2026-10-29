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Naprendszer: ismeretlen törpebolygó rejtőzhet a Plútón túl

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A Vera C. Rubin Obszervatórium csak alig pár hónapja kezdte el a tízéves égboltfelmérési programját, és máris rendkívüli eredményekről számolhatnak be a kutatók. Az első adatok azt mutatják, hogy a Naprendszer Neptunuszon túli területén egy mindeddig ismeretlen objektum, az észlelési adatokat publikáló tudóscsoport szerint a legnagyobb valószínűséggel egy új törpebolygó rejtőzhet. Ha az adatok helyesnek bizonyulnak, úgy ez az objektum lehet a Naprendszerben ismert hatodik törpebolygó.

Elter Tamás
Forrás: Ifl Science2026. 10. 29. 17:10
Naprendszer: ismeretlen törpebolygó rejtőzhet a Plútón túl
Újabb törpebolygót fedezhettek fel a Naprendszer távoli vidékén Forrás: ESA

Az eddigi adatok alapján jelenleg több mint hatezer Neptunuszon túli, úgynevezett transzneptunikus objektum (TNO) ismert, de ezek közül csupán négy számít törpebolygónak: a Plútó, a Haumea, a Makemake és az Eris. 

Panorámakép a Plútó jeges világáról   Fotó: NASA//JHUAPL/SwRI

Az ötödik -és egyben az elsőként, még 1800. január elsején felfedezett törpebolygó-, a Ceres, a Naprendszer belső vidékén, a Mars és Jupiter közötti kisbolygóövben található.

A törpebolygók a Naprendszerben keringő égitestek egyik önálló csoportját alkotják, amelyek átmenetet képeznek a bolygók és a kisbolygók között. A Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-ban megalkotott definíciója szerint törpebolygó az az égitest, ami közvetlenül a Nap körüli pályán kering és elég masszív ahhoz, hogy a gravitációs erők alakítsák gömbhöz közelire a formáját, de azonban a keringési pályáját nem tisztítja meg a kisebb kozmikus törmelékektől. A Plútót egyébként ekkor, 2006-ban és e definíció – nem egyhangú – elfogadásával zárták ki a bolygók osztályából, és minősítették át törpebolygóvá.

A kutatócsoport meghatározta az objektum távolságát és fényességét, így becslést tudtak adni a fényvisszaverő képességére is. Ebből kiindulva a 2026 ED138 átmérőjét 600 és 1500 kilométer közé teszik a kutatók. Összehasonlításképpen; az egyik legjobban ismert törpebolygó, a Plútó átmérője 2377 kilométer.

További infravörös észlelések erősíthetik meg azt, hogy az objektum törpebolygó

A transzneptun objektumokra (TNO) jellemző összetételű és egy ekkora méretű égitest várhatóan gömb formájú. Éppen ezért a kutatócsoport az ED138 jelű objektum törpebolygóként való besorolását javasolja. 

Az ED138 mozgásaát ábrázoló képmontázs  Fotó: YouTube/NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory

„A Naprendszer külső térségei az univerzum legnehezebben kutatható helyei közé tartoznak, mivel az ott található kis égitestekről visszaverődő fény rendkívül halvány. A Vera C. Rubin projektje segítségével minden eddiginél hatékonyabban észlelhetjük, majd követhetjük nyomon ezeket a távoli, mozgó objektumokat; a teljes látható éjszakai égbolt ismételt leképezésével pedig mindent láthatunk majd, amit csak látni lehet” – mondja Phil Marshall, a Rubin Obszervatórium működtetéséért felelős igazgatóhelyettes.

A 2026 ED138  törpebolygó művészi ábrája   Fotó: Forschung und Wissen

 „A Naprendszer (új) modelljei szerint a Kuiper-öv sokkal több objektumot tartalmaz, mint amennyit eddig láttunk, így minden bizonnyal várnak ránk még meglepetések” -fűzi hozzá a Rubin-projekt igazgatóhelyettese.

A Kuiper-öv a Neptunusz pályáján túli kisbolygóöv, amit a híres holland származású bolygókutató-csillagászról, Gerard Peter Kuiper-ről neveztek el, aki az elsők között vetette fel a Neptunuszon túli kisbolygóöv létezésének lehetőségét. A Kuiper-öv a Naptól számított 30-50 csillagászati egységen belül elhelyezkedő vidéke a Naprendszernek.

Főleg az infravörös tartományban elvégzett további észlelésekre lesz szükség ahhoz, hogy pontosabban meghatározhassák a 2026 ED138 tulajdonságait, és ezzel megalapozhatóvá váljon az az igen valószínű feltevés, hogy valóban egy törpebolygóról van szó. 

„Ha törpebolygónak bizonyul, az ED138 egy igen szűk égitestcsaládhoz fog csatlakozni” – tette hozzá az objektumot felfedező Matthew Holman. 

A chilei Vera C. Rubin Obszervatórium  Fotó:  NOIRLab

És talán a Vera C. Rubin még számos további hasonló jelöltet fog találni a Naprendszer e távoli vidékén. A Vera Rubin égboltfelmérési programja már ez eddigi viszonylag rövid idő alatt is bebizonyította, hogy milyen hatalmas teljesítményre képes.

A Vera C. Rubin Obszervatórium -korábban Nagy Szinoptikus Felmérési Teleszkóp (LSST)-, egy csillagászati észlelőplatform Chile Coquimbo régiójában. Fő feladata, hogy átfogó csillagászati ​​felmérést végezzen a déli égboltról, létrehozva egy tízéves időzített felvételt, amit a Tér és Idő Örökség Felmérésének (más néven LSST) neveznek. A kiváló légköri viszonyokat biztosító 2682 méteres magasságban elhelyezett 8,4 átmérőjű tükrös távcső érzékelője egy 3,2 gigapixeles CCD, amivel 20 másodpercenként készítenek felvételeket a csillagos égbolt meghatározott területeiről.

A Plútó és az ED138 méretét összehasonlító ábra  Fotó: Facebook

„A Rubin tíz éven keresztül újra és újra lefényképezi majd a teljes déli égboltot, így azok az objektumok, amelyek korábban a felmérések által kihagyott területeken rejtőztek, így most már elérhető közelségbe kerülnek” – magyarázza a Center for Astrophysics kutatója, Matthew Holman. 

Mario Jurić – a Washingtoni Egyetem oktatója és a Rubin Naprendszer-kutatási programjának vezető tudósa, valamint Matthew Holman a Washington állambeli Spokane-ben, a Bolygótudományi Divízió (DPS) 58. éves konferenciáján tartott sajtótájékoztatón ismertették az eredményeiket.

A felfedezésről kiadott közleményt itt lehet teljes terjedelmében elolvasni, angol nyelven.

A Vera C. Rubin Obszervatórium kutatócsoportja:

  • egy eddig ismeretlen objektumot azonosított a Neptunuszon túl,
  • és a 2026 ED138 katalógusjelet kapott égitest a rendelkezésre álló megfigyelési adatok alapján
  • 600 és 1500 kilométer közötti átmérőjű gömb alakú objektum lehet,
  • ami ezért a legnagyobb valószínűség szerint egy új törpebolygó,
  • ennek megerősítéséhez azonban még további infravörös tartományban elvégzett észlelések szükségesek.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

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