Naptevékenység: erős geomágneses viharra figyelmeztetnek

A Nap felszíne UV-tartományban Fotó: NASA/Goddard Space Flight Center

A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) jelenlegi előrejelzése szerint az érkezésre EDT-idő szerint éjfél körül (04:00 GMT-kor) számíthatunk, plusz-mínusz 6 órás eltéréssel.

Pillanatnyilag még nem tudni, hogy pontosan mikor éri el a Földet a koronakitörés

Az űridőjárás-előrejelzők jelenleg a koronagráf-megfigyelések és modellek elemzésével foglalkoznak, hogy meghatározzák a koronakidobódás (CME) pályáját és sebességét, valamint pontosítsák a Földre való megérkezésének a várható idejét is.

Az űridőjárás a központi csillagból, a Napból érkező napszél, valamint a földi magnetoszféra, ionoszféra és termoszféra állapotából tevődik össze, ami egyaránt hatással van az űrben keringő eszközök, valamint a a földi telepítésű technikai berendezések működésére és biztonságára, de akár az élőlények egészségét is érintheti, illetve veszélyeztetheti.

Ha a koronakidobódás jelentős része a Föld felé irányul, akkor ez geomágneses vihart válthat ki,

és a szokásosnál alacsonyabb szélességi körökön is sarkifény-felvillanásokat okozhat.

Azt, hogy milyen látványos lesz a jelenség, nagymértékben függ a koronakitörés mágneses orientációjától is, amikor majd eléri a Földet.

Látványos sarki fény Fotó: Markus Varik/Spaceweather.com

A NOAA Űridőjárás-előrejelző Központja pillanatnyilag mérsékelt (G2-es fokozatú) geomágneses viharra számít október 9-én; ezért jelenleg a G2-es szintű figyelmeztetés van érvényben -írja a Space.com csillagászati hírportál.

A geomágneses viharokat egy 1-től 5-ig terjedő skálán rangsorolják a G1-től (kisebb) egészen a G5-ös (extrém) fokozatig.

A G2-es kategóriába sorolt mágneses viharok idején a tapasztalatok szerint nem megy ritkaságszámba a sarki fény felvillanása az alacsonyabb szélességi körökön sem, olyan szélességeken például, mint amelyen New York vagy Magyarország is fekszik.

Geomágneses vihar az úrből nézve Fotó: ISS/NASA/ESA

Ez persze még nem azt jelenti, hogy az északi fény garantáltan eléri ezeket a területeket, de azt sem, hogy nem terjed-e ki még délebbre is. A sarkifény-jelenség kiterjedése attól függ majd, hogy a beérkező koronatömeg-kidobódás hogyan lép kölcsönhatásba a Föld mágneses terével.