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Naptevékenység: erős geomágneses viharra figyelmeztetnek

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Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal ( National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) G2-es fokozatú geomágneses viharra vonatkozó figyelmeztetést adott ki október 9-ére, amelynek egyik következményeként az alacsonyabb szélességi körökön is jelentősen megnő a sarkifény-jelenségek esélye. A naptevékenység egyik legintenzívebb típusa, egy nagy erejű koronakidobódás miatt október 8-án és 9 -én erős geomágneses viharokra kell számítani a NOAA előjelzése szerint.

Elter Tamás
Forrás: Space.com2026. 10. 08. 19:38
Masszív koronakidobódás okozhat geomágneses viharokat a hétvégén
Masszív koronakidobódás okozhat geomágneses viharokat a hétvégén Forrás: NASA/Goddard Space Flight Center
A Nap felszíne UV-tartományban   Fotó:  NASA/Goddard Space Flight Center

A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) jelenlegi előrejelzése szerint az érkezésre EDT-idő szerint éjfél körül (04:00 GMT-kor) számíthatunk, plusz-mínusz 6 órás eltéréssel.

Pillanatnyilag még nem tudni, hogy pontosan mikor éri el a Földet a koronakitörés

Az űridőjárás-előrejelzők jelenleg a koronagráf-megfigyelések és modellek elemzésével foglalkoznak, hogy meghatározzák a koronakidobódás (CME) pályáját és sebességét, valamint pontosítsák a Földre való  megérkezésének a várható idejét is.

Az űridőjárás a központi csillagból, a Napból érkező napszél, valamint a földi magnetoszféra, ionoszféra és termoszféra állapotából tevődik össze, ami egyaránt hatással van az űrben keringő eszközök, valamint a a földi telepítésű technikai berendezések működésére és biztonságára, de akár az élőlények egészségét is érintheti, illetve veszélyeztetheti. 

Ha a koronakidobódás jelentős része a Föld felé irányul, akkor ez geomágneses vihart válthat ki, 

és a szokásosnál alacsonyabb szélességi körökön is sarkifény-felvillanásokat okozhat. 

Azt, hogy milyen látványos lesz a jelenség, nagymértékben függ a koronakitörés mágneses orientációjától is, amikor majd eléri a Földet. 

Látványos sarki fény  Fotó:  Markus Varik/Spaceweather.com

A NOAA Űridőjárás-előrejelző Központja pillanatnyilag mérsékelt (G2-es fokozatú) geomágneses viharra számít október 9-én; ezért jelenleg a G2-es szintű figyelmeztetés van érvényben -írja a Space.com csillagászati hírportál.

A geomágneses viharokat egy 1-től 5-ig terjedő skálán rangsorolják a G1-től (kisebb) egészen a G5-ös (extrém) fokozatig.

A G2-es kategóriába sorolt mágneses viharok idején a tapasztalatok szerint nem megy ritkaságszámba a sarki fény felvillanása az alacsonyabb szélességi körökön sem, olyan szélességeken például, mint amelyen New York vagy Magyarország is fekszik.

Geomágneses vihar az úrből nézve   Fotó: ISS/NASA/ESA

Ez persze még nem azt jelenti, hogy az északi fény garantáltan eléri ezeket a területeket, de azt sem, hogy nem terjed-e ki még délebbre is. A sarkifény-jelenség kiterjedése attól függ majd, hogy a beérkező koronatömeg-kidobódás hogyan lép kölcsönhatásba a Föld mágneses terével.

Időközben újabb kitörés is történt

Még a Föld felé tartó koronakidobódás sem mindig garantál látványos geomágneses vihart és az azt kísérő sarki fényt. Sok múlik ugyanis azon, hogy a Földet elérő koronakidobódás mágneses tere milyen erősségű és irányultságú, és főleg azon, hogy rendelkezik-e olyan mágneses összetevővel, ami miatt hatékonyan képes a Föld magnetoszférájához kapcsolódni. Éppen ezért érdemes szorosan nyomon követni az október 9-re vonatkozó űridőjárás-előrejelzéseket.

Az űridőjárás-előrejelzés  a naptevékenységet követi figyelemmel   Fotó: NASA/JPL-Caltech

A NOAA legfrissebb prognózisa az alábbiakat mutatja:

  • G1-es szintű körülmények október 8-ról 9-re virradó éjszaka, EDT idő szerint 23:00 és 02:00 óra között (03:00–06:00 GMT), 
     
  • lehetséges G2-es csúcsérték október 9-én, EDT idő szerint 05:00 és 08:00 óra között (09:00–12:00 GMT-ben),
     
  • de fontos hangsúlyozni, hogy ezek az időpontok becslésen alapulnak, ezért a koronakidobódás közeledtével változhatnak is.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy az október 6-án történt koronakidobódás óta az AR4549 napfoltcsoport egy újabb M-osztályú napkitörést – egész pontosan egy M1.8-as erősségűt – is produkált, mindössze néhány órával azután a kitörés után, amit jelenleg is szorosan figyelemmel kísérünk.

A Föld magnetoszférája fogja fel a Napból kiáramló nagy energiájú töltött részecskéket  Fotó: NASA

Két jelentős napfolt-régió, az AR4549 és az AR4545  jelenleg a Föld felé fordulva helyezkedik el, és fokozódó kitörési aktivitást mutat. Az elkövetkező napokban e régiókból kiinduló esetleges további kitörések ugyancsak hatással lehetnek a Földre.

Sarkifény-jelenség a Balaton felett, 2024-ben   Fotó: Veol/Szabó Róbert

Ezzel párhuzamosan a Nap Föld felé néző oldalán áthaladó koronalyukak várhatóan további gyors napszéláramlatokat küldenek felénk, ezért október 11. környékén újabb fokozott geomágneses aktivitás várható. Azaz, az elkövetkező néhány napban ismét jó eséllyel felvillanhat a sarki fény Magyarország felett is.


 


 


 


 

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