Zöldségeket beszél a balos energiaügyi „szakértő”

Néhány nappal ezelőtt az ellenzék megnevezte szakpolitikai kabinetvezetőit. A „zöld- és klímaügyek” ahhoz a Szél Bernadetthez kerültek, aki társaival az egyik legzöldebb áramtermelési módot, az atomenergiát támadja, amely klímabarát módon ténylegesen is ellátásbiztonságot, árstabilitást és olcsó villamos energiát biztosít Magyarországnak. Az energiaügyekért Holoda Attila felel, aki szívesen kommentálja a nukleáris ágazat történéseit is. Az a probléma, hogy nyilatkozatai alapján úgy tűnik, az alapvető folyamatokkal sincs tisztában.

Mérnökként szembesíteném az olvasókat Holoda Attila ellenzéki, energiaügyekért felelős kabinetvezető néhány korábbi nyilatkozatával, hogy alátámasszam a fenti állításaimat. A Hírklikk nevű weboldalon 2020 decemberében Robbanás az atomerőműben, Paks II-re is ezt a típust tervezik címmel jelent meg Holoda Attilával egy interjú, amelyben rögtön két álhírt is kommentált. A portál tényként közölte, hogy a frissen elkészült belorusz atomerőműben, továbbá korábban a szentpétervári atomerőműben robbanások történtek. A valósághoz ennek éppúgy semmi köze nem volt, mint Holoda azon másik állításának, hogy Finnország le akarja állítani a Paks II-höz hasonló hanhikivi atomerőmű építését. Nos, Hanhikivi–1 – csakúgy mint a Paks II – a legjobb úton halad afelé, hogy még az idén megkapja a létesítési engedélyt.

Egy energetikai szakértőtől, illetve az őt idéző forrástól elvárható lett volna, hogy legalább az (alaptalanul) kritizált orosz technológiának a típusát ismerje. A VVER–1200-as blokktípust egyszer sem sikerült helyesen megnevezniük. A cikkben hol VVFR 120, hol meg VVR 1200 (sic!) néven szerepelt. A meg nem történt belorusz „robbanásnak” is egészen a mélyére ásott Holoda Attila: „…nem a generátor részénél történt a baleset, ahol a beindult nukleáris folyamat szabadult el, hanem a próbaüzem alatt lévő kiszolgálóegységek sérültek meg”. A fentiek értelmezésében nem tudok sajnos a segítségükre lenni. Olyan atomerőművel, ahol a generátorban zajlik a láncreakció, még nem találkoztam. (A generátor ugyanis – leegyszerűsítve – az atomerőmű dinamója.)

Mint emlékezetes, mindössze annyi történt, hogy a belorusz atomerőműben a hálózatra kapcsolás után – a próbaüzem alatt – elromlott négy mérőtranszformátor, amit pár nap alatt kicseréltek. Azóta a belorusz atomerőmű első VVER–1200 típusú blokkja kereskedelmi üzemben termel, és rövidesen megkezdi a villamosenergia-termelést a második egység is.

Arról nem is beszélve, hogy miközben a fent említett interjúban a Paks II atomerőmű megépítésével kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásról „filozofáltak” a cikk szerzőjével, a magyar nukleáris hatóság nevének pontos megnevezésével is gondok adódtak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezen a ponton a „szerzőpáros” előtt valószínűleg egy többismeretlenes egyenlet tornyosult… Mi lehet a hazai nukleáris hatóság hivatalos elnevezése?! Az OAH minek lehet a rövidítése?! Még azt a minimális erőfeszítést sem tették meg, hogy legalább ennek utánanézzenek. Rutinból írtak valamit, ami éppen az eszükbe jutott, „Magyar Atomenergia Ügynökség”, miközben a hazai nukleáris hatóság hivatalos neve Országos Atomenergia Hivatal. Ez eléggé kínos…

Nem kevésbé 2021. májusi nyilatkozata, amikor az ellenzéki „szakértő” arról beszél, hogy a világ már meghaladta az atomerőművek technológiáját, és ezért egyre kevesebb fog épülni belőlük. Paks II-t pedig eleve le kell állítani az energiaárak drasztikus csökkenése miatt.

Itt álljunk csak meg!

Ezzel szemben mi történt? Kevesebb mint egy év alatt az energiaárak drasztikus növekedésnek indultak, áram- és gázhiány van Európa-szerte. Az atomerőművek jövőjét tekintve pedig elég Brüsszelig menni, hiszen az Európai Bizottság javaslata zöld és fenntartható energiaforrásként ismeri el az atomenergiát. Az Európai Unióban egyre több ország tervez új atomerőművet építeni Hollandiától Lengyelországig.

Amiért feltétlenül bérelt helye van Holodának egy feltételezett Márki-Zay-kormányban, az a rezsicsökkentés. Pontosabban a rezsicsökkentés eltörlése. Miközben számos nyugat-euró­pai ország (pl. Franciaország, Spanyolország) immár követendő példának tartja a magyar rezsicsökkentést, az ellenzéki „szakértő” szerint: „irdatlan nagyságú pénzügyi forrásokat köt le teljesen feleslegesen, a rezsicsökkentés pedig úgy, ahogy van, értelmetlen… Rezsicsökkentés csak a mesében van.” Néhány hete úgy pontosított: a rezsicsökkentést a most létező formájában nem sokáig tartaná meg az ellenzék a kormányváltás esetén. Holoda Attila azt is kijelentette, hogy a zöldpártok például „már holnapután” kivezetnék a magyar energiamixből a nukleáris energiát, mások pedig úgy látják, hogy szükség lesz – az energiatárolás hiánya miatt – atomerőműre, ez viszont nem jelenti azt, hogy egy új kormány támogatná a paksi bővítést. Világos beszéd, nem?

Ha valakinek kétsége lenne, ne legyen! Az ellenzéki energetikai program biztos kézben van, ahol „a láncreakció a generátorban megy végbe”… Ha az ellenzék kerülne hatalomra, Holoda Attila és „szakértő” társai eltörölnék a rezsicsökkentést, az energiaárak elszabadulnának, felmondanák a Paks II atomerőművel kapcsolatos megállapodást, és egész egyszerűen kiszolgáltatnák Magyarországot az importszükséglet révén idegen érdekeknek, más államoknak és energiaszolgáltatóknak. Azt gondolom, ezt még a baloldali szavazók sem szeretnék.

A szerző atomenergetikai szakértő, az Atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője

Borítókép: Holoda Attila, olajmérnök, közgazdász, volt energiaügyi helyettes államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)