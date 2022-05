Hadházy Ákos hatvanötmillió forintos parlamenti bojkottja

Nincsen megírva Hadházy sem a világ-, sem pedig a magyar irodalomban, ugyanis sem a világ-, sem pedig a magyar irodalom nem volt rá felkészülve, nem tudta elképzelni, hogy ilyen van. Hadházy Toldi György (rókalelkű, jaj de jó!), Jágó meg Geréb Dezső összegyúrásából formázható meg, azzal a szigorú kikötéssel, hogy Geréb bűnbánatáig sohasem fog eljutni.

Hadházy mindig csak árulástól árulásig ugrál – egy napon Sallai R. Benedek kezében volt a megoldás, de sajnos ő fél munkát végzett – erre még visszatérünk. Szóval: Toldi György+Jágó+Geréb=Hadházy–bűnbánat.

Úgy kezdődött, hogy Hadházy bekéredzkedett a Fideszbe, és – sajnos – odavettük. Önkormányzati képviselőségig vitte, közvetlen környezetének beszámolói szerint mindenhová élesített hangfelvevővel járt, rögzítette barátaival (voltak ennek barátai vajon, vagy már kiskorában is csak a pálya szélén állt, hóna alatt a vadiúj focilabdájával, de a többiek inkább a rongyossal fociztak, csak Hadházyt ne kelljen bevenni?), ismerőseivel folytatott beszélgetéseit, mert sose lehet tudni, mire lesznek jók azok a felvételek. Fene se tudja, talán túloznak azok a régi ismerősök, de Hadházy portréjába és jellemébe tökéletesen beleillik ez a leírás.

Végül egy ilyen felvételt lobogtatva kirobbantotta a „trafikügyet”, és ezzel elindult az országos ismertség irányába. Rőfös Géza a Kontrában imigyen foglalja össze ezt az időszakot: „Pályáját a Fideszben kezdte, ahol 2006-tól önkormányzati képviselő is volt. Ez az időszak nem tekinthető rövid kisiklásnak, ugyanis csak 2013-ban érezte úgy, hogy bele kell sz…rni a palacsintába: országos politikai karrierjének ugródeszkájául a trafikügy megszellőztetését használta.” Tűpontos. A Fideszt immár elhagyva következett az LMP. Akkoriban az LMP egy létező entitás volt, Schiffer András vezetésével, nem elhanyagolható körülmény, hogy nevezett Schiffer András a mai napig az ellenzéki közélet egyetlen valamirevaló, értelmezhető, normális, figyelemre méltó és értelmes alakja. Ebbe az LMP-be lépett be Hadházy, majd Schiffer hamarosan távozott a párt éléről, helyette Hadházy lett a párt társelnöke, majd éppen Schiffer mandátumát megkaparintva került be az Országgyűlésbe.