Vécéöblítési ötletelés aszály idején

„Micsoda luxus, hogy ivóvízzel húzzuk le a vécét, miközben gyengébb minőségű, csak félig tiszta víz is elég volna erre!” Ez a jó ég tudja, honnan importált mondat menetrend szerint aszály idején szokott előkerülni, amikor átmeneti ­vízhiány lép fel valahol, és valaki valami nagyon okos dolgot szeretne mondani, lehetőleg egyenesen bele a mikrofonba. Mert nem elég a Facebook meg a többi hülyeséggenerátor, hadd terjedjenek éteren át is a téveszmék! Ez történt most is azt ­követően, hogy Solymáron és Szentendre környékén arra kérték a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel.

Először úgy húsz éve hallottam ezt a vécéöblítős bornírtságot. Akkor még bőven Greta Thunberg meg a túlkoros ligetvédő hippik előtt jártunk, de már javában lobogtak a jóemberkedés lánglelkei a Nagykörúton innen és túl, fényükben felvilágosultan körvonalazódtak a mókushalál-víziók. Ők már akkor is harcoltak a fókabébik megmentéséért úgy, hogy textilpelenkát adtak a gyerekre papírpelenka helyett. A zöldötletek értelmét, hatásfokát, kivitelezhetőségét egy valamirevaló fotel-környezetvédő számára orvosilag ellenjavallt átgondolni, mert még kibillentené féligazságokból épült elefántcsonttornyából. Most, hogy sorsdöntő csatát nyertek a műanyag szívószálak frontján, sőt még azt is sikerült elhitetniük a világgal, hogy az akkumulátoros autók ökolábnyoma kisebb, mint a belső égésű motorokat használóké, a világmentés közepette időszerű előhozni a jó öreg nagyágyút: a vécéöblítés súlyos kérdését!