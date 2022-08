Levitézlett közgazdászok az ATV-ben

Végül az utolsó közgazdász, aki a napokban megjelent az ATV műsorában, a szintén ellenzéki, de már az ifjabb generációhoz tartozó Pogátsa Zoltán volt. Ellenzéki létére az egyetlen józan hang volt az elmúlt hetekből. Higgadtan, nyugodtan elmagyarázta, hogy alaptalanul államcsőddel fenyegetni nagyon veszélyes játék, másrészről nagyon nem etikus, főleg annak fényében, hogy közel sincs államcsőd közeli helyzet.

Szintén elmondta, hogy a devizában lévő adósságunk jóval kisebb része a teljes adósságállománynak, mint a Gyurcsány-, Bajnai-kormányok idején, mert az Orbán-kormány jó gazdaságpolitikájának köszönhetően a devizaadósságok jelentős részét forintalapúvá konvertálta , így jóval kisebb lett a kitettségünk a külföld és a világpiaci események felé.

Az adósságállományunk (a GDP 80 százaléka körül van) pedig jelenleg az európai középmezőnyhöz tartozik, mert ugyan nálunk is emelkedett 10 százalékpontot az államadósság az elmúlt években, de az EU szinte összes országában ennél jóval nagyobb ütemben nőtt.

Hozzátette, Magyarország jelenleg nagyon messze van attól, hogy ne tudná a ­devizahiteleit törleszteni, de ha ez előfordulna, akkor is fordulhatna még az IMF-hez. Továbbá, ha kormányváltás lett volna 2022-ben, az új kormány se úszta volna meg a jóléti intézkedéseket, ­például a nyugdíjakat nekik is meg kellett volna emelniük, tehát ők is eladósodtak volna. Az elmúlt napokban az ATV-n felvonultatott közgazdászok közül én egyedül Pogátsa Zoltánnak hiszek, de szerintem minden józan ember is csak neki hihet.

A szerző közgazdász

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)