Nem a kormány törvénytelen, hanem az árnyékkormány

Mindenki kivétel nélkül a Gyurcsány-párt képviselője, felkészületlen, az adott szakterületet nem ismerő, gátlástalanul össze-vissza hazudozó emberekről van szó. S ők, akik egyszer már „áldásos” tevékenységükkel a pénzügyi katasztrófa szélére sodorták az országot, eladósítva, devizahitel-felvételbe kergetve az embereket, rendőrterrorral, szemkilövetéssel, könnygázfelhővel, viperával és ártatlan emberek brutális összeveretésével igyekeztek a hatalmat megtartani 2006-ban, ők, akik elvették a 13. havi nyugdíjat és minimálisra csökkentették a családtámogatásokat, nos ezek az emberek akarnak ismét hatalmat maguknak.

Ezek akarnak kormányozni, hatalmat gyakorolni, szolgai módon alávetni mindent az eszement Európai Unió politikájának, a migránskérdéstől kezdve az LMBTQ-politika támogatásán át a káros és önpusztító brüsszeli szankciók megszavazásáig. Az árnyékkormány árnyék-miniszterelnöke éppenhogy ennek a káros politikának a fő szekértolója és szélsőséges képviselője, aki minden uniós és nem uniós fórumon feljelenti a saját hazáját, rágalmazó leveleket írogat és küldözget, rendre Magyarország ellen, a kormány ellen agitál, tiltakozik és szavaz. Ő persze jól tudja, az ATV-ben hetente kijelenti, hogy ameddig Magyarországon a nemzeti oldal vezeti az országot, addig nincs demokrácia, addig nincs szabad sajtó, addig jogtiprás és antiszemitizmus van, az európai eszmék elvetése, elmaradottság, provincializmus. Persze ha ő és a férje kerülnének hatalomra, azaz a nemzeti oldal helyett a magyarországi szélsőbaloldal, mondjuk még intenzívebb Soros-féle támogatással, akkor ezek a problémák azonnal megoldódnának és egyből megnyílnának az áhított brüsszeli pénzcsapok.

Nem tudom, a többi ellenzéki pártnak feltűnt-e, hogy a Dobrev-féle árnyékkormányban egyetlenegy baloldali párt képviselője sincs benne. Béke poraira, ellenzéki közös lista! Ennyit arról, hogy valójában ki a vezére a teljes ellenzéknek.

Folytatva a komédiát, már „árnyék-sajtótájékoztató” is volt. Tehát már a normális sajtótájékoztatóból is gúnyt űznek. Hiszen egy „árnyékminiszter” ugyan milyen választ adhat? Nulla a közjogi jelentősége, hogy ott ki mit mond. Ráadásul Gyurcsány Ferenc a legelutasítottabb figura a hazai közéletben, stabilan 75 százalékos az elutasítottsági indexe. (De olvastam már nyolcvannégy százalékról is.) Ennek tudatában a DK-ban mégis mire számítanak? Csodára, úgy vélem.

Ismertették álláspontjukat azzal a fő irányvonallal és egyúttal programmal, hogy „Orbán, takarodj!”. Ennyi. Ennyi az összes mondanivalójuk egy szomszédos háború és egy összeomló, a brüsszeli szankciók miatt a kőkorszakba visszacsúszó Európai Unió árnyékában. Egyébként abszurd képzelgés és jogi nonszensz az egész árnyékkormányosdi, hiszen a választópolgári akarat négyszer ütötte ki Gyurcsányékat kétharmaddal, vagyis legitim fellépésről ne is álmodjanak. Úgyhogy a Gyurcsány-párt képviselői tévednek: nem a kormány törvényellenes, hanem – politikai értelemben – az ő „árnyékkormányzásuk” az. Nem kicsit, nagyon. Jogi szakértőkkel vizsgáltatnám meg, hogy azt a szót, hogy kormány, használhatnák-e egyáltalán!

Nagyon szomorú, hogy ezt a gyermeteg, óvodás színvonalú mutatványt sokan komolyan veszik; több tucat újságírót láttam az „árnyék-sajtótájékoztatón”, és az arrogáns, ellenszenves Dobrev Klára úgy van beállítva, mintha komolyan kellene venni őt bármiben is. Mindenesetre úgy vélem, árnyékminiszter csak árnyékszékfoglaló beszédet tarthat és az árnyék-miniszterelnökkel együtt valamennyi árnyékminiszter helye az árnyékszéken van. Mert ezekre a levitézlett, gyűlölködő, nemzetellenes politikát hirdető emberekre hazánknak semmi szüksége nincs. Olyan sokat tettek már Magyarország ellen, annyi bűnt, vétket követtek el az ország ellen, hogy azt kell mondani határozottan, rendíthetetlenül, hogy elég volt. Nincs szükség a ti politikátokra, nem engedünk még egyszer titeket az ország vezetésének a közelébe sem.

A szerző egyetemi tanár

Borítókép: bemutatta árnyékkormánya tagjait Dobrev Klára (Fotó: Teknős Miklós)