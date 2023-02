„Gyilkos törvény”

Azon gondolkoztam néhány nappal ezelőtt, hogy vajon azok a szülők, akik annak idején arccal és névvel tiltakoztak olyan hevesen a gyermekvédelmi törvény ellen, hogyan éreznék magukat, ha az ő gyermekük is részese lett volna a Krúdy Általános Iskolában lezajló és vélhetően évek óta tartó szexuális befolyásolásnak és még ki tudja, minek.

Tartanék egy kis múltidézést, mert azt hiszem, most idevág. Kunhalmi Ágnes például az ominózus dokumentumot annak idején gyilkos törvénynek nevezte, és az ATV-ben fejtette ki, hogy „fel kell hívni arra a figyelmet, hogy hány és hány gyereket kerget az Orbán-kormány például öngyilkosságba akkor, amikor nem lehet beszélgetni bizonyos kérdésekről: hogy vannak LMBTQ-emberek a világon mindenütt, és mindig is voltak, mindig is lesznek”.

Aztán ott van Dobrev Klára és Karácsony Gergely, akik az ellenzéki előválasztás kampánytémájává tették az LMBTQ-ügyet, főpolgármesterünk például azt mondta, azonnal eltörölné ezt a törvényt. „Én tűztem ki elsőként a szivárványos zászlót polgármesterként, és először mondtam beszédet a Pride-on, ezért eltörölném a mostani törvényeket” – fogalmazott, ebben pedig Dobrev is mélyen egyetértett vele, majd együtt tettek hitet az LMBTQ-közösségek mellett.

Akárhogy is, de

ezek az emberek, és mellettük még jó néhányan, gyermeket nevelő szülők a törvény ellen kampányolva sajnos olyan eseteknek adnának teret és lehetőséget, mint a krúdys tanár ügye.

Azok kedvéért, akik nem olvastak volna róla: a 39 éves tiktokker pedagógai asszisztens azt állította, hogy 15 éves szeretője van, ami abszolúte rendben is van így szerinte, hiszen az illető nem kiskorú. Az említett iskolába járó felháborodott szülők arról is beszéltek, hogy az intézményből azóta már kirúgott pedagógiai asszisztens korábban részletesen elmagyarázta diákjainak, hogyan tudják megnézni a férfi 18 pluszos videóit, annak ellenére, hogy még nem nagykorúak, illetve önhatalmúlag tartott nekik szexuális felvilágosítást is.

Nem árt azért azt is tisztázni, egy tizenhárom és egy tizenöt éves gyermek között csupán jogi értelemben van különbség: előbbi még nem, utóbbi már korlátozottan cselekvőképesnek számít. A tekintetben viszont, hogy mennyire van tisztában saját tetteinek és döntéseinek súlyával, felméri-e, hogy mit is jelent szexuális viszonyt létesítenie egy, akár idősebb férfival vagy nővel, nincs közöttük érdemi eltérés. Nem tudja, hol vannak a határai, sőt nagy valószínűséggel azt sem, mire mond igent. Mivel tinédzser, befolyásolható, és egy 39 éves pedagógusban, aki az „ő nyelvén” tud hozzászólni, meg is bízik.

Tehát való igaz, aki ezzel visszaél, azt pedofilnak talán nem, de aljas gazembernek minimum lehet nevezni, és akkor még nagyon visszafogtam magam.

Talán most már a közvéleménynek egy szélesebb rétege is szembesül azzal, hogy mennyire sérülékeny és érzékeny éppen a 14–18 év közötti generáció, akik már a szüleik nézeteit, javaslatait kevésbé, a világból érkező impulzusokat viszont annál inkább fogadják el és igyekeznek megfelelni azoknak. Amikor gyermekvédelmi törvényről beszélünk, többek között a krúdys esettől is védeni akarjuk őket, és, hogy ezzel mennyire kezdünk egyedül maradni a kontinensen, hovatovább a világban, jól példázza a napokban elfogadott spanyolországi törvénycsomag is.

Sok egyéb mellett ugyanis Spanyolországban ingyen elérhetővé teszik a középiskolákban a fogamzásgátló tablettát, a tizenhat éves lányok pedig már szülői hozzájárulás nélkül kérhetik abortusz elvégzését. Emellett már csak hab a tortán, hogy a nemváltoztatás formai részét is megkönnyítik, a személyi igazolványokban a jövőben nem szükséges orvosi igazolást felmutatni nemi diszfóriáról (a nemi diszfória vagy nemiszerep-diszfória kifejezés egy olyan tartós hangulati állapotra utal, melyet az egyén a születési [biológiai] neme és a nemi identitása közötti eltérés miatt tapasztal), illetve hormonkezelés sem szükséges. Elég csupán beadni egy kérvényt, hogy a hivatalos iratokban is férfi helyett nő, vagy nő helyett férfi szerepeljen.

Az előtt a tizenhat éves lány előtt, akinek mindenfajta érdemi felvilágosítás nélkül a kezébe adjuk a fogamzásgátlót és saját belátására bízzuk, hogy mit kezd a nem kívánt terhességével, egy olyan ajtót nyitunk ki, amin, ha belép, tulajdonképpen maga sem tudja, hogy milyen, az egész későbbi életét negatívan, akár traumatikusan befolyásoló helyzetekbe sodródik bele. Szándékosan használtam a sodródni szót: emlékezzenek vissza tizennégy–tizenhat éves énjükre és arra, mennyire voltak képesek felelősségteljes és adekvát módon gondolkozni, mielőtt cselekednek. Vagy arra, hogy mennyi tapasztalatuk volt arról, ki az, aki jó és ki az, aki hátsó szándékkal közelít felém. A spanyolországi törvénycsomag és az ehhez hasonló, liberális maszlaggal átitatott intézkedések a szülők utolsó esélyeit veszik el attól, hogy legalább minimális befolyással bírjanak a gyermekeik döntéseire. És, ha már Kunhalmi Ágnes gyilkos törvényt emlegetett, a spanyolországi sokkal inkább nevezhető annak, sok tekintetben, semmint az itthoni.

Visszatérve Magyarországra, bárki,

bármennyire is szeretné tagadni és az Orbán-kormány „agymenésének” beállítani, a szexuális propaganda és átnevelés szele minket is elért, bár korántsem olyan hévvel és vehemenciával, mint a nyugat-európai országokat.

A társadalom folyamatos érzékenyítése a szexuális különbözőségek iránt azonban nálunk is terítéken van, ebben pedig élen jár az RTL Klub, ahol a legkülönfélébb módokon próbálják ez irányba befolyásolni a nézőiket. Felkapták és körbehordozták például Járai Máté színészt, aki körbehaknizta a médiát azzal, hogy nyitott házasságban él, biszexuális és ez így teljesen oké. Mindez olyannyira megtetszett a csatornának, hogy reggeli műsoruk egyik állandó műsorvezetője lett, akárcsak Lakatos Márk, aki szintén vállaltan homoszexuális. Majd, ahogyan ez lenni szokott, miután az RTL Klub több bőrt nem tudott már lehúzni erről a témáról, egyszerűen kipöckölte a két delikvenst a műsorvezetői székből. Ők ezen annyira felháborodtak, hogy számonkérték a csatornát: hogyan fog felkelni úgy Magyarország népe ezután, hogy egyetlen homo- vagy biszexuális műsorvezető sem képviselteti magát a reggeli műsorban?

Távol álljon tőlem, hogy bármilyen formában is védeni akarjam az RTL Klubot, de komolyan ott tartunk, hogy egy kereskedelmi csatornánál ez már feltétel? Mindezek után pedig bárki pellengérre meri állítani a gyermekvédelmi törvényt, mondván, itt senkit nem akarnak semmilyen módon befolyásolni a szexuális irányultságát illetően?

A dokumentumot Brüsszel és az LMBTQ-szervezetek célkeresztbe vették, az ellene kampányoló „civilek” az Európai Unió eddigi legnagyobb emberi jogi perére készülnek.

Teszik ezt úgy, hogy a Krúdyból elbocsátott, tizenöt éves szeretőjével büszkélkedő pedagógiai asszisztens a TASZ, a Helsinki Bizottság és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete mögé bújva tette mindezt. Nem tudom, hogy ezeket az égbekiáltó önellentmondásokat meddig lehet még fokozni, sőt az sem teljesen világos számomra, hogy a világ jelenlegi helyzetében az Európai Unió miért nem talál magának elég fajsúlyos megoldandó ügyet a magyarországi gyermekvédelmi törvény vegzálása helyett. Ukrajnában nem dúl gyilkos háború, nem sújtotta katasztrofális földrengés Törökországot és Szíriát, és Európa sem fuldoklik a sorozatosan hibásan meghozott politikai döntések által generált gazdasági válságban?

Az viszont biztos, hogy Magyarországon, hiába fújtak erre már olyan sokszor az őrült nyugati szelek, a többség mindig Európa józanabb felét erősítette. Bízom abban, hogy ez így is marad.

Borítókép: B. Zsolt pedagógiai asszisztens (Forrás: Facebook)