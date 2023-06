Forradalmi ellendrukkerek

Egy-két napja botlottam bele a világhálón egy Gloviczki Zoltánnal készült beszélgetésbe az Indexen. Az Oktatási Hivatal korábbi vezetője élesen bírálta a jelenlegi oktatási rendszert, és az okok között szinte mindent felsorolt, amit ma imamalom-szerűen ismételgetnek a pedagógustiltakozások szervezői és az erre rácsatlakozó, szavazatvadász ellenzéki pártok: kevés a pedagógus, méltatlanul alacsonyak a bérek, a státustörvénynek semmi értelme, a Nemzeti alaptanterv a végletekig elavult és a rendszerből hiányoznak a reformok. Természetesen nem azt állítom, hogy minden rendben:

ahogyan az egészségügy, úgy az oktatás is minden társadalom legvitatottabb, legmegosztóbb és legnehezebben működtethető rendszere.

Maga Gloviczki is a beszélgetés egy pontján megfogalmazza: egy olyan modellnek például, mint a pedagógusok minősítési rendszere, minden országban, Chilétől Tokióig legalább tíz év kell, hogy megfelelően integrálódjon az adott társadalomba. És ezzel tulajdonképpen egyet is tudok érteni.

Amiről viszont egyetlen szó sem esik a beszélgetésben, pedig igen komoly hatással van a magyar oktatási rendszerre (is), a gyerekeinkre, a pedagógusokra, a szülőkre, a helyzethez való viszonyulásunkra, az a nagyon szervezett és markáns nyugati lobbi, ami pontosan ezt a területet célozza, és amit mi itt Magyarországon, Európában talán utolsó végvárként, még fel tudunk tartóztatni. Pedig ezek az ideológiák mindig valamilyen forradalmi hevület párájában szivárognak be a köztudatba szépen lassan, észrevehetetlenül, hogy aztán belülről gerjesszenek konfliktust és széthúzást.

Jó példa erre a szexuális kisebbségek iránti érzékenyítés, ami először csak egy mesekönyvnek indult, és sok egyéb más, elfogadásra váró társadalmi csoport mellett a mesébe beleszőtték a leszbikus és homoszexuális hősöket is. Ez csak egy mese, miért ne kerülhetne be egy óvoda könyvtárába, miért ne olvashatnánk fel érdekességképpen a gyerekeinknek este, miért ne beszélgethetnénk róla az iskolában osztályfőnöki órán? Azért, mert közvetlenül ebből indult ki az a nagy ívű kezdeményezés is nem sokkal később, hogy az iskolában szexuális felvilágosítás címen tartsanak rendhagyó osztályfőnöki órákat az érintett kisebbségeket képviselő queer, transzszexuális, homoszexuális és mindenféle nemi irányultságú emberek arról, mennyire rendben van, ha például férfiak nővé műttetik magukat és fordítva.

A folyamat ezen pontja Magyarországon megakadt, többek között a gyermekvédelmi törvénynek köszönhetően. Ugyanakkor elképesztő indulatokat gerjesztett szülők, felnőttek, pedagógusok között, pontosan azért, mert sokan mindezt csak egy nemes ügyként látták, nem pedig egy nagyon is tudatos lobbi kezdeti lépéseiként. Olyannyira nem csupán (összeesküvés-) elmélet, amit állítok, hogy nyugati társadalmakban, főként az Egyesült Államokban, ahonnan mindez gyökerezik, már ott tartanak, hogy komplett iparág épül arra, hogy reparálják a nemváltó műtéteiket megbánó fiatalokon elkövetett hormonális, szervi és ki tudja, még milyen károkat.