Nehéz feladatok várnak Trumpra, a Nobel-békedíj várományosára

Ez a folyamat az orosz–ukrán fronton sokkal nehezebben halad előre. A két elnök, az amerikai és az orosz telefonbeszélgetésén az álláspontok nem közeledtek. A sikeres isztambuli tárgyalások után sor került és most is folyamatában van a hadifoglyok és a halottak kölcsönös cseréje. De ezek a kérdések minden fontosságuk ellenére is csak periférikusak.