Ez történhetett Kapu Tiborral, miután visszatért a Földre

Az űrben egyébként a szív-ér rendszer is másképp működik. A szívnek az űrben kevesebbet kell dolgoznia, viszont a hazatéréskor az új körülményekhez alkalmazkodnia kell, ami nehézséget jelenthet. Érdekesség, hogy még a bőrünk is változik, ha nem a Földön vagyunk. Hosszabb űrbéli tartózkodás után még egy hétköznapi mozdulat, például egy székre való leülés is irritációt okozhat.

Az űrben az ember emésztése is megváltozik. A Földön a gravitáció és a mozgás segíti a belek munkáját, a súlytalanság állapotában azonban lelassulhat az emésztés. Ide kattintva egyébként újra megnézheti, amint Kapu Tibor visszatér a Földre.