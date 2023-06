Nálunk már betelt a menekültkvóta

De mi közünk nekünk, magyaroknak a felélesztett, egyébként őrült hagyományhoz? Még a magyar politikai ellenzék is azt mondja, ne kövessük Oroszországot, sőt ne is érintkezzünk velük semmilyen módon. Akkor miért támogatják ők is az agyament bürokraták ötletét, hogy az illegálisan Európába érkező migránsok közül fogadjunk be meghatározott számú kontingenst? Ráadásul alkotmányellenesen hozták a tagországokra kötelező rendelkezést, megsértve az országok önrendelkezési jogát, ami egyébiránt a nemzetközi térben a legerősebb értékrend. Gondoljunk arra: a történelemben mindig háborúhoz vezetett bármiféle nemzeti érdek sérelmére elkövetett intézkedés, akció. Mivel Magyarország tiltakozott és ellene szavazott a rendelkezésnek, igaz a mondás: „Látja? Nem látja? Na látja!” Mert vagy beengedjük a nem kívánt leendő lakótársakat, vagy fejkvótát fizetünk. Akkor viszont hol a logika?