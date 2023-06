Svéd aggodalmak és amerikai rakéták

Apropó, törökök! James Risch volt az, aki a szenátus külügyi bizottságának elnökeként megtagadta a törököktől az F–35-ös vadászgépeket, amely fejlesztésében mellesleg a török ipar is részt vett. Az a kolosszális fiaskó is rakétákkal kezdődött, amikor az amerikaiak évekre elhúzták, hogy miért is nem adnak Erdoganéknak Patriot légvédelmi rakétákat. Addig játszották ezt a játékot, míg Erdogan vett egy csomót az oroszoktól, és lezárta az ügyet. Risch szenátor viszont ebből sem tanult, jól megbüntette őket az F–35-ös programból való kizárással. Az első török fejlesztésű ötödik generációs vadászgép prototípusa idén március 18-án debütált egy bemutatón.

Ebből vagy a HIMARS-ügyből nyilvánvaló, hogy Risch szenátor úr képtelen levonni akár a legalapvetőbb következtetést is a saját hibáiból. Olyan messzire azért nem mennék el, mint néhány hónapja Tucker Carlson amerikai újságíró, aki Rischről úgy nyilatkozott, hogy „egy szenátornak álcázott idióta” és „felfuvalkodott neokon bohóc”. Ellenben attól tartok, Risch nem az egyetlen amerikai politikus, aki olyan országokon akar példát statuálni, amelyeket nem tudna megmutatni a térképen. Már csak azt felejtette ki a nekünk küldött fenyegető üzenetből, hogy „Isten áldja a királynőt”.

De segítsünk egy kicsit Risch úrnak, hogyan is lehetne kilábalni ebből az összetett ügyből úgy, hogy a rakétagyártók jóllakjanak, és képmutató politikusaik ellenére a svédek is megmaradjanak. Esetleg kezdhetné azzal, hogy elolvassa az amerikai külügyminisztérium oldalán publikált NATO-tagság feltételeit, melyek között megtalálható az, hogy a tagjelölteknek „Jó szomszédoknak kell lenniük és tiszteletben kell tartaniuk a határaikon kívüli szuverenitást”.

Ebbe nem igazán fér bele az, hogy leendő szövetségeseink beszállnak az összes létező magyarellenes uszításba és kirakatperbe, amilyen a gyermekvédelmi törvényünk ellen indított sztálini logikájú eljárás is. Vagy legalább magyarázza el nekik, hogy legyen egy kis eszük, fogják be egy kicsit a szájukat, és csináljanak úgy, mint a finnek: várják meg azt az aláírást, és még mielőtt megszáradt volna rajta a tinta, már lehet is törölni a cipőjüket a „határaikon kívüli szuverenitásba”.

A fenti tanácsot ingyen adtam, szenátor úr. Azt sem várom el, hogy cserébe, republikánus politikushoz illően, konzervatívként kezdjen gondolkodni és cselekedni. Sőt adok még egy tippet: nem a svédek, nem az ukránok, nem a tajvaniak, hanem mi, magyarok vagyunk elvileg huszonnégy éve az Egyesült Államok NATO-szövetségesei. Értékelni tudnánk, ha az amerikai vezetés a sorozatos fenyegetések vagy büntetések helyett egyszer ennek már valami tapintható pozitív jelét is adná.

A szerző a Hungary Today főszerkesztője