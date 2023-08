Birodalmi leckéztetés, magyar ellenállás

Újabb barátságtalan lépésként lehet értékelni az Egyesült Államok legújabb diplomáciai húzását, a magyar állampolgárok amerikai beutazási feltételeinek korlátozását. Egy olyan országot szankcionál most az USA, amellyel az elmúlt évtizedekben kiváló együttműködést alakított ki a NATO keretein belül. Ezenkívül a gazdasági kapcsolatok is szorosak a két ország között: 1700 amerikai vállalat körülbelül 110 ezer embernek ad munkát Magyarországon.



De mi is történt pontosan? Az Egyesült Államok Joe Biden elnök vezette demokrata kormányzata tavasszal felmondta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, ebben is egy követ fúj Brüsszellel. A birodalmak újra leckéztetni próbálnak minket, de ellenállunk.

A legfrissebb amerikai döntéssel korlátozták Magyarország részvételét a vízummentességi programjukban. Ezt a 2011 és 2020 között kiadott új, magyar útlevelekkel kapcsolatban felmerült biztonsági aggályokkal magyarázták. Nem is igazán az Utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus (EFTA) rendszer nevű programban való magyar részvétel szűkítése itt a fontos, hiszen az önmagában még nem is okoz majd eget rengető problémákat az utazni vágyó magyaroknak. A döntés ugyanis azt jelenti, hogy a turisztikai és üzleti célú, kilencvennapos tartózkodási engedélyezést lehetővé tevő program időtartama a korábbi két évről egy évre szűkül, illetve ezentúl egyszer vehető majd igénybe. Tehát ez az intézkedés csupán egy értelmetlennek tűnő amerikai hivatali kekeckedésként minősíthető.



Az azonban a magyar nemzeti érdekeket sértő jelzés volt az amerikaiak részéről, hogy – biztonsági okokra hivatkozva – a kettős állampolgárságot szerző kárpátaljai és délvidéki magyarok adatait szerette volna megkapni Magyarországtól. Ukrajna nem ismeri el a magyar kettős állampolgárság intézményét, sőt a magyar okmányokat például az országból való kilépéskor nem is fogadják el az érintettektől.

Az egyre erősödő ukrán nacionalizmus célja nem csak a magyar nyelv korlátozása. Néhány éve például az ukrán média rejtett kamerás felvételeket tett közzé egy állampolgársági eskütételről, egy naciaonalista szervezet pedig listázni kezdte azokat a kárpátaljai magyar hivatalnokokat és tisztségviselőket, akiket kettős állampolgárság megszerzésével gyanúsítottak meg. Két éve egy elnöki rendeletben rögzítették, hogy kettős állampolgárok nem viselhetnek hivatalt, továbbá azt is, hogy a nemzetbiztonság szervek összeírják azokat a kárpátaljai magyar állampolgárokat, akik nem lehetnek állami hivatalnokok, állami cégvezetők, de még önkormányzati posztot sem tölthetnek be. Mindez ráadásul még az orosz–ukrán háború kitörése előtt történt, békeidőben, azóta csak romlott a helyzet.





Ez tehát a „demokratikus” Ukrajna, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Ez az Ukrajna az, amellyel az amerikai baloldali kormányzat szoros együttműködésben dolgozik, sőt inkább úgy fogalmazhatunk, hogy az ukránok az amerikaiak útmutatásainak megfelelően küzdenek. Az USA Ukrajnán keresztül vív proxy háborút Oroszországgal, amerikai és európai fegyverekkel, műholdakkal, titkosszolgálati és katonai tanácsadókkal. Magyarországnak tehát ennek az Egyesült Államoknak kellett volna kiszolgáltatni a kárpátaljai kettős állampolgárok adatait. Minden körülményt figyelembe véve egyáltalán nem kizárt, hogy ezekhez az ukránok könnyedén hozzájuthattak volna.



David Pressman progresszív politikai aktivista – aki másodállásban az Egyesült Államok budapesti nagykövete – néhány hónapja rendkívül cinikus módon azt találta mondani, hogy az USA hajlandó foglalkozni a kárpátaljai magyarok ügyével, amennyiben ez egy komoly probléma. Látjuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztrációnak – szemben a szexuális kisebbségekkel – mennyire fontosak a nemzeti kisebbségek jogai. Semennyire! Sőt az önhibájukon kívül az országhatáron túlra került magyarok anyanemzetbe való visszafogadása miatt most még büntetik is Magyarországot. Azoknak a kettős állampolgároknak az adatait követelik, akik egy évszázada szenvednek a többségi nacionalizmus elnyomó politikája miatt. Szégyenteljes, hogy a baloldali amerikai kormányzat nem akarja felfogni, észrevenni, hogy mi is történik Kárpátalján, és azt a Magyarországot bünteti, amely kiáll a kisebbségi magyarok jogai mellett.



A beutazási korlátozás nemcsak a 2011 és 2020 között kiállított dokumentumokra vonatkozik, hanem minden magyarra.

Arcpirító az a hivatkozás, hogy Amerikában közbiztonsági kockázatok merültek fel a kettős állampolgárokkal kapcsolatban. Aki utazott már az Egyesült Államokba, az tapasztalhatta, hogy a repülőtereken nagy a biztonsági készültség, alapos az átvizsgálás, csak az léphet be az ország területére, akit többszörösen ellenőriztek. Sőt az EFTA adatlapján szinte csak a lábméretet nem kérdezik meg a beutazni vágyóktól, tehát minimális az esélye, hogy magyar útlevéllel rendelkező hétpróbás bűnözők seregei lepnék el az Egyesült Államokat.

Főleg úgy, hogy a kettős állampolgárság megszerzésének is előfeltétele a büntetlen előélet és az, hogy az igénylő honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát ne sértse. Ezenkívül az Orbán-kormány minden konkrét amerikai rendészeti megkeresésre reagált, megtette azok ellen a szükséges büntetőjogi intézkedéseket, akik valamilyen módon megsértették a jogszabályokat, és megfosztották őket a magyar állampolgárságuktól.

Miközben az amerikai repülőtereken nagyon helyesen szigorú a beléptetés, a déli határterületeken az elmúlt években érkezett hétmillió (!) illegális migráns zavartalanul érkezhetett az Egyesült Államokba. Különös módon ők nem okoznak se nemzetbiztonsági, se közbiztonsági kockázatot a Biden-kormányzatnak.

Texas kormányzója másképp látja a helyzetet, néhány hónapja a drasztikusan növekedő migrációs számok miatt a Nemzeti Gárda különleges egységét rendelte ki a határ közvetlen védelmére.



Nem túlzás az sem, hogy az illegális migráció felforgatja az Egyesült Államokat, hiszen a közép- és dél-amerikai bűnbandák már-már az egész térségben zavartalanul dolgozhatnak. A szervezett bűnözés, a megállíthatatlan drogkereskedelem pedig felforgatja az amúgy is társadalmi feszültségekkel terhes Egyesült Államokat.



Miközben az előző, jobboldali Trump-adminisztráció minden jogi eszközzel és falépítéssel próbálta megállítani a migránsáradatot, a mostani baloldali kormányzat engedékeny a naponta tízezrével érkező migránsokkal szemben. Az ő érkezésük újabb és újabb problémákat okoz a mindennapokban. Így működik tehát a progresszív, nyílt társadalom Amerikában és az ugyancsak feldúlt Franciaországban és Németországban. Magyarország ezt elutasítja, ahogy a háborúpárti álláspontot sem osztja.



A baloldali amerikai kormányzat éppen ezért jelezte újra a szuverenista, nemzeti magyar kormánynak: ha nem fogadja el a jelenlegi amerikai geopolitikai célokat és társadalompolitikát, akkor különböző adminisztratív eszközökkel tovább fogja nehezíteni a hivatalos kétoldalú kapcsolatokat. Reméljük, erre csak jövő novemberig lesz módja, és egy új, republikánus elnök a normalitás jegyében visszavonja majd a mostani kormányzat Magyarországgal kapcsolatos, teljesen felesleges döntéseit. Az amerikaiaknak és a magyaroknak is ez az érdekük.



A szerző az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Borítókép: David Pressman budapesti amerikai nagykövet több mint aggályos diplomáciai tevékenysége (Fotó: Teknős Miklós)