Frusztráció, agresszió és tudatlanság a baloldalon

A mai baloldal, tudatosan vagy ösztönösen, de az első világháború utáni elődeit idézi. Amit évek óta a magyar parlament ellenzéki padsoraiban látunk, hallunk és az utcai tüntetéseken tapasztalunk, az erősen emlékeztet a múlt század eleji polgári radikális, szociáldemokrata és kommunista aktivisták legrosszabb formájára. Igaz, hogy akkoriban egy arisztokrata származású „vezért” használtak ostrombaknak gróf Károlyi Mihály személyében a magyar társadalom szétzilálásában érdekelt „forradalmárok”, mert akkor ő volt a megfelelő erre a szerepre. Ahogy Herczeg Ferenc a grófról írott portréjában szellemesen megjegyezte,

Károlyi leszármazottja maradt „a rendi Magyarország ama falánk urainak, akik állandóan a nemzet vérző testében tartották karmaikat, és akik századokkal ezelőtt csak azért hozták az országra a törököt és a tatárt, mert az ő idejükben még nem volt bolsevizmus”.

Ma ugyan nem az akkori bolsevizmust hozzák a nyakunkra, de a mutáns verzió sem sokkal jobb, hiszen az alapvetései ugyanazok, mint amit a Világ proletárjai, egyesüljetek! jelmondat hívei vallottak: a társadalmakat ki kell forgatni a sarkaiból. Ezt ma egy rendkívül tőkeerős nemzetközi hálózat irányítja, amelynek aktivistái, olykor hasznos idiótái vagy számító érdek­emberei a hazai baloldal képviselői is. Az elmúlt napokban az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi emelkedettségét soha magukénak nem érzők ismét igazolták, hogy mennyit érnek. A frusztráció, az agresszió és a bornírtság ötvözetét sikerült előadniuk szavakban és tettekben.

Budapesten tüntetést rendeztek ünnepség helyett, ahol a fő szónok a legújabb Károlyi-imitátorunk, a főpolgármester volt, aki szellemi elődjéhez hasonló ostobaságokat és közhelyeket mondott. Például azt, hogy „a köztársaság illegalitásba vonult”, illetve azt is, hogy „ma Budapest köztársaság és az is marad”. Anélkül, hogy itt közjogi fejtegetésekbe bocsátkoznék az idézett kijelentések abszurditását megvilágítva, annyit érdemes megjegyezni, hogy ez a köztársaságfétis újra és újra felbukkan a baloldalon. Közismert tény, hogy Magyarország államformája köztársaság, ami nem keverendő össze az államtípussal vagy azzal, hogy éppen milyen világnézetű pártok alkotják a kormányzatot. Karácsony és a főnöke, Gyurcsány rendszeresen pártpolitikai fogalomként használja a köztársaságot, ami a részükről nyilván tudatos, a borzalmas baloldali múltjuk fényezését szolgálja, viszont alkalmas a közvélemény egy részének megtévesztésére. Ezért is jó, ha mindig emlékeztetjük az embereket arra, hogy az ilyen hangzatos szólamok mögött, amilyen a „köztársaságért” folytatott harc, olyan erők munkálkodtak a történelmünk során többször is, amelyek valójában a magyarság behódoltatását akarták egy globális ideológia és annak birodalmi központja alá.