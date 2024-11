Kristályéjszaka Amszterdamban

Muszáj lesz most felelevenítenem egy október 11-i írásomat, amelynek okozója s egyben címzettje Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke volt. Történt ugyanis – ha még emlékeznek, de ha nem, annál jobb –, hogy nevezett Nógrádi nyílt levelet intézett Lázár Jánoshoz. Hogy miért? Azért, mert Lázár ezt találta mondani:

„Úgy látom, hogy néhány aberrált, belvárosi, libsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a HÉV-vel meg úgy általában a világgal kapcsolatban. Ilyenkor persze hazudnak is.”

Erre föl Nógrádi elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa magát, sőt úgy tegyen, mintha ő lenne valaki:

„Azzal a kérdéssel fordulok tisztelt miniszter úrhoz, hogy legyen szíves magyarázatot adni arra, hogy mit kell érteni az alábbi kifejezése alatt: »aberrált, belvárosi, libsi gyerek«. […] Külön érdekelne a magyarázata azért is, mert ön a magyar kormány egyik fontos minisztériumát vezeti, és a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.”

Én pedig egyebek mellett ezt írtam minderre – miután eléggé felháborodtam:

Ezek után nem túl nehéz arra a következtetésre jutni, hogy Nógrádi Péter, a Mazsihisz alelnöke úgy döntött, megvádolja antiszemitizmussal Lázár Jánost – s akkor már, jó szokás szerint, a magyar kormányt is. S akkor lenne néhány kérdésem, amely kérdések válasznak is felfoghatók, s azért nekem, mert van szerencsém ismerni a szituációt. Húsz éve hallgatom, hogy antiszemita vagyok, mert felemlegettem az orgoványi erdőt, ahol speciel egyetlen zsidót sem ástak bele nyakig a földbe, csak komcsit meg Lenin-fiút, de hát ez kit érdekel? Karl Lueger, Bécs hajdani polgármestere mondta akkoriban: „Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el!” S ez annyira megtetszett Göringnek, hogy gyakran mondta ő is. Na most azt nem lehet pontosan megmondani, hogy Nógrádi meg a hozzá hasonlók Luegert vagy Göringet tartják-e szellemi elődjüknek, azt mindenesetre imádják hangoztatni és gyakorolni, miszerint: „Hogy ki az antiszemita, azt én döntöm el!”

Nos, akkor a kérdések:

– Elárulná Nógrádi elvtárs, hogy Lázár János mondatának melyik kitételéből ismert magára?

– Az aberrált talált?

– Esetleg a belvárosi?

– Netán a libsi?

– Vagy a fűszívó?

– Bele se merek gondolni: mindegyik?

– S ha valamelyikben vagy esetleg mindegyikben felismerte önmagát, azt milyen logika mentén terjeszti ki mindjárt az összes zsidóra?

Ez utóbbit azért is kérdezem, mert az általam ismert és barátként tisztelt zsidók egyike sem aberrált, libsi és belvárosi, és egyik sem szív semmit sem. Ők innen Budáról vagy éppen Vácról, Nyíregyházáról valók, és soha életükben nem voltak például libsik. Amúgy ha ezentúl valaki azt mondja, libsi, az antiszemita? Vagy ha aberráltat mond, akkor is? Mai hír, hogy valami gazember kivitt az erdőbe egy óvodás kisfiút, és ott fajtalankodott vele. Ha ezt a gazembert aberráltnak nevezem, akkor antiszemita vagyok?

Külön érdekelne a magyarázata azért is, mert ön a magyarországi zsidóság egyik fontos és régi szervezetének vezetője, s a mai Európában a zsidók lassan már csak Magyarországon és még néhány közép-európai országban érezhetik magukat biztonságban, ahogy ezt más zsidó vezetők többször is elmondták. Éppen ezért különösen fontos, hogy megmagyarázza Lázár úrnak írt nyílt levelét,

mert ellenkező esetben felmerül a gyanú, hogy maga pusztán egy politikai megrendelést hajt végre, amelynek lényege, hogy ideje feltámasztani a magyarországi antiszemitizmus ocsmány legendáját, amit oly nagy sikerrel ápolgattak, nevelgettek és locsolgattak a magafajták a rendszerváltás hajnalától kezdve úgy két és fél évtizedig.

Ám mostanában túl nagy a csönd ez ügyben, ami nem csoda, hiszen Európa nyugati országaiban a zsidók már nem mernek vallási jelképeikkel kimenni az utcára, de ha nem viselnek semmi ilyet, akkor is inzultálják őket, Párizs főrabbija már évekkel ezelőtt kijelentette: a zsidóknak nincs jövőjük Franciaországban, és telepedjenek ki Izraelbe, az illetékes német miniszter pedig felszólította a németországi zsidókat, ne viseljék nyilvános helyen vallási jelképeiket, mert a német állam nem tudja garantálni a biztonságukat. Ma a legnagyobb nyugati egyetemek campusain azt üvöltik, hogy „irtsátok ki a zsidókat!”

Értem én, hogy ez több mint kínos, és éppen ezért feltétlenül szükséges valami magyar antiszemitizmust fabrikálni ismét, ám ha valóban ez volna a magyarázat, akkor maga, Nógrádi Péter, egyszerűen egy becstelen hazaáruló.

Ideje, hogy válaszoljon tehát!

Ezt írtam tehát nagyjából egy hónappal ezelőtt.

S most, egy hónap elteltével olyan iszonyat történt Amszterdamban, ami felülmúlt minden képzeletet. 2024 őszén, az oly végtelenül toleráns és befogadó Hollandia egyik nagyvárosában, egy focimeccs után magukat palesztin zászlóba burkoló arabok zsidóvadászatot rendeztek. Pogromot. Ilyen tényleg nem volt a Kristályéjszaka óta.

Magukat palesztin zászlóba burkoló, artikulálatlanul üvöltöző arabok vertek félholtra zsidókat a nyílt utcán; földön fekvő, már eszméletlen embereket rugdostak vadállati kegyetlenséggel; volt, akit elgázoltak; mást beledobtak a folyóba, többeket késsel kergettek; egy fiatalt arra kényszerítettek, hogy üvöltse velük, „free Palestine!”, majd felszólították, hogy mutassa meg a személyi igazolványát vagy az útlevelét (!), és csak akkor engedték el, amikor megbizonyosodtak róla, hogy nem izraeli állampolgár; három ember pedig eltűnt, őket feltehetően elrabolták, s vagy ismeretlen helyen tartják fogva őket, vagy már nem is élnek.

Hollandia, Amszterdam, 2024 ősze.

Zsidókra vadásznak, zsidókat vernek, zsidókat ölnek, zsidókat gyaláznak az éjszakában.

Kristallnacht.

A teljes igazság kedvéért rögzítsük: a focimeccs előtt a városba érkező zsidó szurkolók egy csoportja Amszterdam utcáin járva egy dalt énekelt (üvöltözött), amely így kezdődik: „Hadd győzzön az IDF, b…sszák meg az arabok!” A „dal” később úgy szól, hogy „nincs több iskola Gázában, minden gyerek megdöglött”.

Édes, jó Istenem…

Végtelenül hálás vagyok annak az embernek, aki elküldte nekem az ezt tartalmazó felvételt, mert ismétlem, ez is hozzátartozik a teljes igazsághoz. S igazolja azt a nyilvánvaló tényt, hogy a zsidók között is vannak idióta barom állatok, akik teljesen feleslegesen születtek erre a világra.

Ám mindez nem tesz zárójelbe semmit. Nem teszi zárójelbe azt, amit feleslegesen létező muszlim állatok tettek tavaly októberében Izraelben, s amit feleslegesen létező és eltakarítandó muszlim-arab állatok tettek most Amszterdamban.

S persze eléggé nyilvánvaló igazságnak tűnik az is, hogy ezt az egész rettenetet senki más nem fogja megoldani és feloldani, mint ők, a zsidók és az arabok ott, Izraelben és Gázában. De van egy súlyos kérdés, ami csak ránk tartozik, európaiakra. Nevezetesen, hogy kik engedték be Európába ezt a mocskot, ezeket a szemeteket, ezeket a kártékony előembereket, ezeket a barbár, nyomorult muszlim gyilkosokat, terroristákat, s hogy akik rászabadították mindezt a Nyugatra, érzik-e legalább saját felelősségüket? S vajon eljön-e az idő, amikor a Nyugat meggyalázott és tönkretett társadalmai megbüntetik azokat a gazembereket, akiknek mindezt köszönhetik, s lesz-e végre elhatározás és akarat és erő, hogy ezt a hulladékot visszalapátolják oda, ahonnan jött, s ahová való?

Készülődik-e egy új Martell Károly, hogy leszámoljon az életünkre és az életformánkra törő szörnyetegekkel?

Remélem igen…

Addig is, tartsuk szárazon a puskaport.

És imádkozzunk a meggyalázottakért és megszomorítottakért, és ne felejtsük el soha az amszterdami Kristályéjszakát.

Hogy ha eljön az idő, tudjuk pontosan, mi miért történik…

A végén pedig térjünk vissza oda, ahol elkezdtük, vagyis Nógrádi Péterhez és a Mazsihiszhez.

Ugyanis érdekelne, vajon most miért kussolnak és lapítanak? Igen, maguk ott a becstelenség sötét zugaiban, maguk, akik minden bokor alatt találtak egy rettenetes antiszemitát és egy rakás rettenetes antiszemitizmust az elmúlt harmincöt év alatt, maguk, akik Lázár János mondataiban is képesek voltak feltalálni az antiszemitizmust, most miért nem nyitják ki a pofájukat?

Maguk szerint mi történt Amszterdamban, és mi történik nap mint nap Nyugat-Európa nagyvárosaiban, mi zajlik a Nyugat egyetemi campusain?

Erről nincs valami mondanivalójuk?

Vagy most éppen megint nem „PC” észre venni mindezt, s főleg nem „PC” Izrael mellé állni?

Mi van, Nógrádi? Visszatértünk ahhoz, amiről Karinthy Cini már írt a hetvenes években – így:

„Külön tanulmány a pesti zsidó újságírók, akiknek ugyan mindnek van rokona Tel-Avivban, de most olyan kéjjel gyalázzák Izraelt és a zsidókat, mint az őseredeti nyilasok […].”

Ugye-ugye, mennyire nincs új a nap alatt, igaz, Nógrádi? De ezt tudtuk, persze. Az viszont egy kicsit mégis csak meglepő, hogy a hajdani szovjet blokk szép lassan átköltözik Nyugatra. És majd ez is meg lesz magyarázva, természetesen. És te meg a Mazsihisz lesz a főmagyarázó.

Ezért nincs mondanivalótok az amszterdami rettenetről?

Szégyelljétek magatokat!