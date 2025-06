Paul Fox nagykövet alábecsüli az ítélőképességünket

Az Európai Unió baloldali, globalista vezetői évek óta bajok sorozatát zúdítják a fejünkre, miközben magabiztos derűlátással győzködnek bennünket, hogy amit tesznek, az nekünk nagyon jó. Annak idején jónak mondták a migránsok szabad áramlását az EU-ba. Ennek sajnos az lett a következménye, hogy illegális migránsok milliói árasztották el nyugati földrészünket, s naponta érkeznek dermesztő hírek olyan atrocitásokról, bűncselekményekről, gyilkosságokról, amelyeket beilleszkedésre képtelen migránsok vagy migránshátterű személyek követnek el.

A baloldal hegemón törekvésének és felelőtlenségének döntő szerepe volt az ukrajnai háború kiprovokálásában, valamint a hazug kommunikációs lavina beindításában, amely szerint az oroszok egész Európát fenyegetik. A fenyegetéshez kapcsolódó hisztériát odáig fokozták, hogy már atomháború rémképével riogatják az uniós polgárokat. Csakhogy ezt a rémképet ők szeretnék valóságossá tenni.

A félelemkeltő propagandát olyan szintre emelték, hogy Litvánia, Lettország és Észtország már nagyszabású, közös evakuálási terveken dolgozik. A brüsszeli vezetés jó ideje ebben az eszelős légkörben hozza az EU-t károsító oroszellenes szankciókat, dolgozik az olcsó orosz energiahordozók teljes bojkottján, valamint vég nélkül önti Ukrajnába a korszerű fegyvereket, illetve az eurómilliárdokat. A vak is látja, hogy mindezzel elsősorban magunk alatt fűrészeljük a fát, ám Von der Leyen, Weber, Macron, Starmer és a többiek számára ez mégis hatalmas sikertörténet. A háború esztelen támogatásán, a fegyverkezést szolgáló gigahitelek felvételén, Ukrajna gyorsított tagfelvételén túl hosszan sorolhatnánk e tehetségtelen, öntelt és arrogáns vezetés kártékony ötleteit és intézkedéseit.

Ez a fajta politikai dilettantizmus semmire nincs tekintettel. A hatalom birtokában nem tart igényt hatástanulmányokra és a tagországok polgárai­nak véleményére sem.

Nemrég Paul Fox, a hamarosan távozó magyarországi brit nagykövet gondolta úgy, hogy a magyarok rosszul látják a dolgokat, s erről meg lehet győzni őket. Egy interjúban kijelentette: „Putyint nem érdekli a háború befejezése. […] Ha van fél, amely a háború pártján áll és háborús pszichózisban szenved, az nem Brüsszelben vagy Londonban van, hanem Moszkvában.” Mondta ezt Fox, miközben az ukránok drónokkal végrehajtott mélységi támadással nemrég súlyos károkat okoztak az orosz stratégiai bombázóflottának, s ezzel elejét vették bármiféle fegyverszüneti tárgyalásnak. A nagy port felvert eseménnyel kapcsolatban Andrej Kelin, Oroszország brit nagykövete a Sky Newsnak úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna az efféle támadásaival a harmadik világháborút kockáztatja.

Kelin kijelentése éles ellentétben áll Fox nagykövetével, aki szerint tehát nem London, hanem Moszkva szenved háborús pszichózisban. Ezzel szemben Kelin azt is kifejtette, hogy Ukrajna képtelen lett volna egymaga véghez vinni a támadást. Az orosz nagykövet azt állította, hogy „egy ilyen támadás nagyon magas szintű technológiát kíván, úgynevezett geospace-adatok is szükségesek hozzá, ami Londonnak és Washingtonnak is a birtokában van”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump elnök tagadta az USA részvételét, London viszont nem cáfolta. Kelin szerint London keze benne volt az akcióban, s „a brit erők mélységesen együttműködnek az ukrán erőkkel”. A konfliktus esetleges eszkalálódása az Egyesült Királyság hibájából is bekövetkezhet – tette hozzá.

Ismereteink és józan következtetéseink alapján ma sokan véljük úgy, hogy Fox nagykövet alábecsüli az ítélőképességünket. A brit politika háborúpárti magatartása nem új keletű.

Ismerjük oroszellenességét, a modortalan és követelőző Volodimir Zelenszkij melletti feltétel nélküli kiállását. Tudunk Boris Johnson brit miniszterelnök 2022. tavaszi fellépéséről, amikor az isztambuli találkozó után lebeszélte Zelenszkijt az oroszokkal kötendő megállapodásról, kijelentve, hogy Kijev „ezer százalékban” számíthat Londonra.

És tudunk Johnson kijevi látogatásáról Ukrajna függetlenségének napja alkalmából, 2022. augusztus 24-én. Akkor többek között közölte Zelenszkijjel, hogy az Egyesült Királyság továbbra is kiáll Ukrajna mellett, majd hozzátette: „Hiszek benne, hogy Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút.” És ő volt az, aki 2024 vége felé a The Daily Telegraphnak adott interjújában azt mondta: „Valljuk be: proxyháborút vívunk.” Vagyis elismerte, hogy Ukrajnában a Nyugat proxyháborút vív Oroszország ellen.

Ez bizony rávilágít a felelősökre, s arra, hogy kik szenvednek háborús pszichózisban. Boris Johnson tisztán látta helyzetet, s ezt látnia kellene Fox nagykövetnek is.

A szerző író, újságíró