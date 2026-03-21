Robert C. Castel: Miért háború, miért Irán, miért most?

A mai közös elmélkedésünket talán egy provokációval kezdeném. A háború okainak a legmélyebb rétegeit vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy a jelenlegi iráni háborúnak igazából nem sok köze van sem Izraelhez, sem Iránhoz, de még Trump elnök személyéhez sem.

Most, hogy sikerült kizökkentenem az olvasót a kognitív komfortzónájából, megkockáztatnék még egy állítást. Egy adott háború okait különböző mélységben lehet vizsgálni, és a magyarázat mélysége, amivel az információ fogyasztója megelégszik, sokkal inkább róla szól, mint a vizsgált háborúról.

Mindez hatványozottan igaz a jelenlegi háborúra is. Kezdjük talán a „miért háború” kérdésre adott magyarázatok legfelületesebbjével, az izraeli cionista–talmudista sötét sátáni konspiráció elméletével. Nem áll szándékomban minősíteni azokat, akiket ez a magyarázat teljesen egészében kielégít. Amit tudni kell, a lelkük mélyén ők is tudják.

A magyarázat egy következő szintje régi marxista toposzokból táplálkozik. A gonosz Amerika eljön, zsákkal, pajszervasakkal, leveri a lakatot, és elrabolja a szegény mezítlábas globális dél olaját. A probléma ezzel a magyarázattal csupán az, hogy Amerika nettó energiaexportőr. Eszkimó havat nem visz haza.

De van továbbá egy strukturális magyarázat is, ami azzal kezdi, hogy feltesz egy meglepően egyszerű metakérdést: miért pont a Perzsa-öböl környéke? A válasz erre szintén igen egyszerű: az olaj, pontosabban az energia. A ’73-as háborút követő olajválság idején ez egy kielégítő válasz lenne, de miért van szüksége az USA-nak a Perzsa-öböl olajára, amikor önmaga is nettó olajexportőr?

Az intuitív válasz erre az, hogy az ameri­kaiak rajta akarják tartani a kezüket a csapon, és ily módon gyakorolni nyomást barátra és ellenségre egyaránt. A tapasztalat azt mutatja, hogy az 1956-os szuezi válságot kivéve ezt a nyomásgyakorlást Amerika szinte mindig közvetett módon, többszörös áttételeken keresztül alkalmazta. Némi általánosítással el lehet mondani, hogy az amerikaiak általában megelégedtek azzal, hogy az Öböl menti védencei­ken keresztül, a kampós bot finom taszításával terelgessék a megtévedt szövetségeseket és a kemény nyakú ellenfeleket vissza a helyes útra.