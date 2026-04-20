A fürdővíz mehet, a gyerek marad

A sokk és a szomorúság mellett kisebb, de jogos örömöt is érezhet a választási vereséget elszenvedett politikai közösség. Kihullott a parlamentből az a párt, amelynek vezetője megfosztotta volna szavazati joguktól a külhoni magyarokat. (Ráadásul úgy, hogy ő maga a történelmi Magyarországon kívül született, és a 2004. december 5-i szégyenletes népszavazáskor a regnáló miniszterelnök házastársa volt.)

Ezzel a rendszerváltoztatás óta először fordul elő, hogy az európai szocialistáknak nem lesz kapcsolódási pontjuk az Ország­gyűlésben. Nemhogy a parlamentbe nem jutott továbbá, de a pártok állami támogatásának az egyszázalékos küszöbhöz kötött feltételét sem tudta teljesíteni az a „viccpárt”, amelyik viccesnek nem nagyon az, ellenben gúnyt űz a demokráciából. Egyik képviselőjelöltjük például fürdőköpenyben, papucsban és a szájából kilógó fogkefével adta le a szavazatát; ez különösen azokkal szemben nagy tiszteletlenség, akiknek 1990-ig évtizedeket kellett várniuk arra, hogy szabadon voksolhassanak, és a választásokat a demokrácia ünnepének tartják. Ez a párt most adósságheggyel szembesül, híveinél kalapozik.

Mindez persze eltörpül az alaphelyzethez képest, amellyel a kormánypártok szembesülnek. Ez most a tanulságok levonásának, a kiútkeresésnek, a továbblépésnek az ideje. Kikkel, hogyan, merre? – ezekre a kérdésekre kell választ találni. A következő önkormányzati és európai választások 2029-ben, az országgyűlésiek 2030-ban esedékesek. Előbbiek egyáltalán nincsenek olyan messze.

Bár a helyzet nem jó, nem is reménytelen. Maradjunk csak az Európa-politikánál! Orbán Viktor vezetésével a Fidesz az évtizedek alatt óriási tapasztalatot halmozott fel, rendkívül széles, egy kis-közepes ország esetében korábban elképzelhetetlennek gondolt kapcsolatrendszert építve ki. Ezt mindenképpen érdemes megőrizni, továbbfejleszteni akkor is, ha ellenzékből ez óhatatlanul nehezebb.

Az első Orbán-kormány megalakulása óta huszonnyolc év telt el. Ez rengeteg idő. Még a NATO-nak sem voltunk tagjai, nemhogy az Európai Uniónak. Amikor a most leköszönő miniszterelnök akkor kormányra jutott, az Európai Bizottság elnökét Jacques Santernek hívták (emlékszik még rá valaki?), az amerikai elnököt Bill Clintonnak, az oroszt Borisz Jelcinnek, a kínait Csiang Cö-minnek, a franciát Jacques Chiracnak, a német kancellárt Helmut Kohlnak. A legtöbben közülük ma már nem élnek. De még 2010-ben, a most lezáruló tizenhat éves időszak kezdetekor is Donald Trump évekre volt attól, hogy egyáltalán politikai pályára adja a fejét, Ursula von der Leyen egy nem túl jelentős tárcát vitt Angela Merkel kormányában, egy Emmanuel Macron nevű ambiciózus fiatalember pedig éppen a Rothschild-bankháznál szorgoskodott. A migrációs válság még csak érlelődött, a genderideológia a maihoz képest gyerekcipőben járt.