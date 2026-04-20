Befuccsolhat a kész átverés show

A tiszás vezértől az eurómilliárdok fejében mindazt követelik, ami megtorpedózza a magyar emberek jólétét.

Megyeri Dávid avatarja
Megyeri Dávid
Magyar Péterválasztásígéret 2026. 04. 20. 5:01
Fotó: Balogh Dávid
Nem túl sok idő kérdése, és megjósolhatóan föl fognak röppenni olyan kósza balos pletykák, miszerint a fideszesek direkt veszítették el a választásokat, hogy ne nekik kelljen bizonyos kellemetlen dolgokkal szembesülni és azokat végrehajtani. Gyülekeznek ugyanis a Brüsszelből fújt viharfellegek a választáson győztes Tisza Párt, illetve vezérürüjük, Magyar Péter feje felett, amelyek maratoni hosszúságú követeléslisták formájában manifesztálódnak.

Még alig csitultak el a mámoros, plakáttépkedéssel és -égetéssel, mocskosfideszezéssel körített győzelmi őrjöngés hullámai, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és csapata máris postázta a tételes, kőkemény lakosságellenes megszorításokkal telerakott számlát.

Ez pedig olyan széles körű társadalmi felháborodást válthat ki, amihez képest az 1995-ös Bokros-csomag utáni felhördülés, hatalmas országos vihar csupán lágy tavaszi szellő volt. Ezért aztán logikusnak tűnhet majd egyesek, a mostani triumfálók számára, hogy Orbán Viktorék előre felmérték a terepet, a lehetőségeket, a nemzetközi helyzet kilátásait, és furmányos módon erőnek erejével ki akarták vetni a kormányzati felelősséget a nyakukból. Természetesen ennek semmi alapja sem lesz, de a bizottsági elnöknő 27 pontos követeléslajstroma, majd annak szolgai teljesítése garantáltan sokkoló hatást fog kiváltani, főként azokból a naivakból, akik egy homályos hátterű fantompártra és annak nem kevésbé zavaros, agresszív macsókomplexusban szenvedő, cezaromániás, notórius hazudozó főnöke mellé álltak, és bizalmat szavaztak neki.

Ha majd megszüntetik brüsszeli parancsra a rezsicsökkentést, a fiatalok otthonteremtési támogatását, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a többgyermekes anyák adómentességét, a multikra és a bankokra kivetett különadót, amiből a jóléti intézkedéseket finanszírozta a kabinet, az árréstopot, az árstopot, akkor rá fognak ébredni, hogy nem csupán a kormányt cserélték le, hanem a saját korábbi, könnyebb életüket is.

És akkor nem biztos, hogy a helyükben lennénk a mostani örömmámoros győzőknek, akik a toronyóra lánccal és vérfürdő mindhalálig projekt jegyében, a hazugságok és az irdatlan külföldi, brüsszeli és kijevi támogatások révén kiválóan jöttek ki az országgyűlési választásokból. Nagy tévedésben élnek azok, akik arra bazíroznak, hogy az egyszerű embereknek a memóriája annyira tropa és lyukas, mint ahogy azt a tiszás balosok a nyugati példák alapján gondolják.

Tehát nem is velünk lesz a legnagyobb gondjuk, hanem a saját szavazóik jelentős, nem elvakultan fanatikus részével. Mert nekünk nem okoznak csalódást a vérfürdőprogrammal és az ígéreteik sutba dobásával, az emberek anyagi, egzisztenciális lenullázásával. A kész átverés show igazi kárvallottjai, a saját szavazóik viszont fájdalmas negatív meglepetésként fogják megélni, hogy csalatkozniuk kell hurráoptimista várakozásaikban. Ha viszont az emberek szembesülnek azzal, hogy átdobták őket a palánkon, csúnya következményei lehetnek.

Igazuk van azoknak, akik szerint azért szavaztak rájuk, mert azt gondolták, hogy bár nem élnek rosszul, a konkurens párt, a Tisza még jobb életet teremt számukra. Arra számítanak, hogy megszűnik a brüsszeli vegzatúra, az állandó diktatórikus nyomásgyakorlás, ha végre egy másik, gátlástalanul mindent és még annál is többet megígérő formáció alakíthat kormányt. Visszarettentek attól, hogy ez a folyamatos fenyegetés, verbális és financiális bombázás, permanens ostromállapot még négy évig tarthat, megkeserítve a mindennapjaikat, krónikus egzisztenciális bizonytalanságot és félelmet keltve bennük. 

Azt hitték, hogy ha alkalmazkodóbb vezetése lesz az országnak, akkor majd a brüsszeli szovjethatalom abbahagyja a verésünket és éheztetésünket, amit az utóbbi négy esztendőben még a korábbi, ellenünk folytatott hadjáratokhoz képest is csúcsra járatott. Leginkább a legjobb szakács az éhség alapon tették le a garast Magyar Péter és furcsa, tagságmentes szektapártja mellett.

Tudták, hogy Brüsszelből, illetve a tengerentúli zsinórpadlásról támogatják és mozgatják, majd ez feketén-fehéren ki is derült, amikor az Európai Unió jelenlegi vezetői, Ursula von der Leyen és Manfred Weber európai néppárti elnök nyíltan kijelentették, hogy számukra a lehallgatási specialista jelenti a megoldást a magyar miniszterelnöki poszton.

Most természetesen nagy az eufória, ám amikor elkezdik behajtani Magyar Péteren a Brüsszelnek tett ígéreteit, csúnyulni fog a menyasszony. Ráébrednek, hogy az égő házba menekültek be a tűzvész előli félelmükben. A tiszás úrhatnám vezértől ugyanis a törvénytelenül visszatartott eurómilliárdok fejében mindazt követelik, ami megtorpedózza a magyar emberek jólétét. Magyarán: a most a Tiszára szavazók nem kiküszöbölték, kivédték a további veréseket, hanem éppen így fogják kamatostól megkapni. Mert immár nem lesz, aki kormányzati szinten megvédje őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekuszítás

Spártaiak jöjjenek!

A fölhergelt tömeg indulataiért, aljabeszédeiért soha nem kellett a szomszédba menni a kíváncsiaknak, a történelem is dúskál az effélékben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
