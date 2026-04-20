Befuccsolhat a kész átverés show

Nem túl sok idő kérdése, és megjósolhatóan föl fognak röppenni olyan kósza balos pletykák, miszerint a fideszesek direkt veszítették el a választásokat, hogy ne nekik kelljen bizonyos kellemetlen dolgokkal szembesülni és azokat végrehajtani. Gyülekeznek ugyanis a Brüsszelből fújt viharfellegek a választáson győztes Tisza Párt, illetve vezérürüjük, Magyar Péter feje felett, amelyek maratoni hosszúságú követeléslisták formájában manifesztálódnak.

Még alig csitultak el a mámoros, plakáttépkedéssel és -égetéssel, mocskosfideszezéssel körített győzelmi őrjöngés hullámai, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és csapata máris postázta a tételes, kőkemény lakosságellenes megszorításokkal telerakott számlát.

Ez pedig olyan széles körű társadalmi felháborodást válthat ki, amihez képest az 1995-ös Bokros-csomag utáni felhördülés, hatalmas országos vihar csupán lágy tavaszi szellő volt. Ezért aztán logikusnak tűnhet majd egyesek, a mostani triumfálók számára, hogy Orbán Viktorék előre felmérték a terepet, a lehetőségeket, a nemzetközi helyzet kilátásait, és furmányos módon erőnek erejével ki akarták vetni a kormányzati felelősséget a nyakukból. Természetesen ennek semmi alapja sem lesz, de a bizottsági elnöknő 27 pontos követeléslajstroma, majd annak szolgai teljesítése garantáltan sokkoló hatást fog kiváltani, főként azokból a naivakból, akik egy homályos hátterű fantompártra és annak nem kevésbé zavaros, agresszív macsókomplexusban szenvedő, cezaromániás, notórius hazudozó főnöke mellé álltak, és bizalmat szavaztak neki.

Ha majd megszüntetik brüsszeli parancsra a rezsicsökkentést, a fiatalok otthonteremtési támogatását, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a többgyermekes anyák adómentességét, a multikra és a bankokra kivetett különadót, amiből a jóléti intézkedéseket finanszírozta a kabinet, az árréstopot, az árstopot, akkor rá fognak ébredni, hogy nem csupán a kormányt cserélték le, hanem a saját korábbi, könnyebb életüket is.

És akkor nem biztos, hogy a helyükben lennénk a mostani örömmámoros győzőknek, akik a toronyóra lánccal és vérfürdő mindhalálig projekt jegyében, a hazugságok és az irdatlan külföldi, brüsszeli és kijevi támogatások révén kiválóan jöttek ki az országgyűlési választásokból. Nagy tévedésben élnek azok, akik arra bazíroznak, hogy az egyszerű embereknek a memóriája annyira tropa és lyukas, mint ahogy azt a tiszás balosok a nyugati példák alapján gondolják.