Mi kell nekünk?

Ez ma már cáfolhatatlan, hiszen most is olyan ellenféllel, ellenfelekkel szemben kell harcolnunk, akik öntik a pénzt, no meg az emberi életeket a háborúkba. Mindenesetre a történelem nem kegyelmezett nekünk, rángatott és rángat most is, ameddig csak bír. Nekünk Mohács kell, hogy felébredjünk, mondja a költő. Nem igaz! Vagy legalábbis nem biztos, hogy igaz. Belerángattak bennünket már régen a vereségtudat elfogadásának álságos kényszerébe, holott mindig nálunk nagyobb erőket vagyunk, voltunk kénytelenek elhessegetni. Most is így örvénylik a történelem körülöttünk. Nem tagadható, mert történelmi hazugság lenne, hogy az Európai Unió címen nyilvántartott társaság ilyen-olyan terrorjához és fenyegetéseihez hozzászokva nem nagyon van már remény arra nézve, hogy ennek az álságos társaságnak egyszer csak búcsút inthetünk. Ám állítólag a remény hal meg utoljára.

Van-e még józanul gondolkodó ember Magyarországon, aki nem tudja, nem tapasztalta, hogy a jelen napokban történt magyarországi országgyűlési választások uniós támogatással, háttérvezénylésekkel és nyilván ilyen-olyan ukázokkal voltak tarkítva, amelyek nem éppen törvénybe illőek? Hát, ha guruló dollárokkal és aranyrudakkal lehet grasszálni, majd soha meg nem állapítani, hogy kié és milyen célú pénzek gurultak innen valahová, akkor mindent lehet.

Bocsánat, de engem még az is zavar, hogy mind Ukrajna ilyen-olyan státuszú vezetői, no meg az Európai Unió főemberei egyáltalán megszólalhatnak a magyar választásokat illetően. Mi közük hozzá? Ez náluk a függetlenség? Csapdába kerültünk tehát. Nem most, már régen. Amikor azzal kezdődött, hogy nyithatunk Ausztriában cukrászdát. Mert az ám az igazi szabadság! Holott csapda volt és mézesmadzag ez is, s az is maradt. A lényeghez nem volt köze. A lényeg a szuverenitás, a függetlenség, a becsület, a nyíltság – lenne. Csakhogy ezen fogalmak vannak a legnagyobb kereszttűzben, lejáratási célzattal. Meglehet, naiv vagyok (sajnos ez igaz), de az unió garázdálkodásai és tehetségtelensége felbőszít. Az, hogy nyíltan beleavatkoznak a magyar választásokba. Az, hogy mentelmi jogot adnak egy szabályszegő, elviselhetetlen magatartást tanúsító illetőnek, s még sorolhatnánk. Ennyit tehát most az országok szuverenitásáról. Azt meg csak az Isten tudja, hová gurultak a dollárok, s hogy a hatalmasságok mire és kikre szánják majd őket. Jelenleg mi, magyarok az unió fogságában élünk. Már régóta. Mások a globális elit pórázán csüngenek. A mai naptól kezdve így lesz nálunk is. Jobban, mint bármikor – legalábbis szerintem.