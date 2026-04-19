Mi kell nekünk?

Ha nem tudná a kedves olvasó, nekünk Mohács kell. Azért írom le ezt a rövid mondatot, mert a mostani, kissé nehéz belpolitikai és világhelyzetben sokan emlegették ezt a valójában Ady Endre által írt költeményt, melynek címe: Nekünk Mohács kell, hogy már-már hozzászoktunk a durva ütésekhez, s a vers egyik mondatára utalva, vérzivataros történelmünk bizony sokszor megpróbált minket. Ütöttek, ostoroztak elegen, hiszen számos vereségben volt részünk, de valahogy mégis kibírtuk, s némiképp még kicsit meg is edződtünk, bár ehhez az edzettséghez iszonyú szenvedéseket kellett átélnünk. Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket. S nem cáfolható, hogy jó és fontos helyen sikerült hazát találnunk. Ezért, vagy pontosabban ezért is jöttek csőstül a megpróbáltatások a nyakunkra, s jönnek mindmáig.
A KÖZÉP, csupa nagybetűvel, mind a politikában, a harcban, s még a filozófiában is fogalom. Fontos pont. Történelmi, földrajzi szempontból ugyanis jó helyen lakunk. Mi vagyunk középen. S a központ mindig is fontos volt, most is az, s az is lesz. Földrajzilag, no meg a filozófiát illetően is. A közép ugyanis maga az egyensúly. S az egyensúlyt mostanság nem igazán szereti a világ, pontosabban uralni szeretné. A káoszt, a zavarosban halászást szereti. Ezért nem szeret bennünket sem. A mások egyensúlyvesztésének viszont örülni szokott. Az egyensúlyt, a közép nyugalmát azért irigyli és utálja, mert ott nem könnyű a zavarosban halászni. Ezért is vagyunk – na jó, többek közt – fontosak a folytonosan fenekedők számára. S ezért is vonzottuk magunkhoz a bajokat. Ady így fejezi be rövid költeményét: „Ha van Isten, földtől a fényes égig / Rángasson minket végig. / Ne legyen egy félpercnyi békességünk, / Mert akkor végünk, végünk.” Ezzel ugyanis azt mondja, hogy békesség-óhajtásunk, el nem ért békevágyunk már annyira belénk ivódott, hogy kénytelenek vagyunk tudomásul venni, nem alhatunk, mert mi örökös harcra vagyunk ítélve, már csak földrajzi elhelyezkedésünk miatt is. S ébernek kell lennünk.
