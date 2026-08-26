„A szén-dioxid-kvótakereskedelem nem nettó szélhámosság, de hosszú éveken át komoly hibák gyengítették, amelyek miatt a nagy vállalatok gyakran olcsón megúszhatják a környezetszennyezést.

Hogyan működik a rendszer?

Felső határ (Cap): Az Európai Unió meghatározza, hogy az ipar összesen mennyi szén-dioxidot bocsáthat ki.

Csökkenő keret: Ez a megengedett össamennyiség évről évre kevesebb lesz.

Kereskedés: Aki kevesebbet szennyez, eladhatja a megmaradt kvótáját annak, aki többet bocsát ki.

Valós kritikák és hibák

Ingyen kvóták: A múltban a nagy ipari cégek (például a acél- vagy cementgyárak) hatalmas mennyiségű ingyen kvótát kaptak, hogy ne települjenek át az EU-n kívülre.

A szén-dioxid-kvótakereskedelmi rendszert (különösen az uniós EU ETS-t) a környezetvédők, a közgazdászok és a piaci szereplők részéről számos egyéb komoly kritika is éri.”

Tovább firtattam a dolgot, a nagyságos asszony ezt felelte:

A legfőbb további aggályok és rendszerszintű problémák a következők:

1. Karbon-kompenzációs csalások (Carbon Offsets)

Kamuzöld projektek: Sok cég nem a saját kibocsátását csökkenti, hanem unión kívüli (pl. dél-amerikai vagy afrikai) erdőtelepítési vagy megújuló energiás projektek finanszírozásával "váltja meg" a bűneit.

Túlzó ígéretek: Oknyomozó riportok többször kimutatták, hogy ezek a civil projektek papíron sokkal több szén-dioxidot „nyelnek el”, mint a valóságban, így a megvásárolt kompenzáció gyakran csak PR-fogás.

2. A költségek áthárítása a fogyasztókra

A lakosság fizet: A vállalatok a megdrágult kvóták költségeit (például a villamosenergia-szektorban vagy az üzemanyagoknál) beépítik a végtermékek árába.

Amikor egy gyár szén-dioxidot bocsát ki, a törvények értelmében kvótát kell vásárolnia a piacon. Ez a kvóta egy plusz költség a cégnek, pont olyan, mint a drágább áram, a magasabb munkabér vagy a drágább alapanyag.