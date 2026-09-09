Összeérhet a vállunk

Helyét keresi az író és az olvasó. Illetve dehogy keresi! Nagyon is tudja, hol a helye. Önnön lelkébe bújik, a múlton mereng, újraolvas egy történelmi regényt, Bibliát lapoz, idézetek után kutat. Más inkább a tapintható valóságról szeretne olvasni, önmagáról, szeretteiről, vágyairól. Békére szomjazik. Visszalassuló, élhetőbb életet kér minden porcikánk. Valamennyien így vagyunk ezzel, ha nem mondjuk is ki. Mert mindnyájan foglyai vagyunk ennek a lármás, űzött, tekervényes világnak.

Orvos barátom, akivel havonta, kéthavonta az élet dolgain merengünk egy fóti vendéglőben, azt mondja, ő is ugyanígy van vele, ám ne higgyem, hogy bennünk a baj.

A gyorsuló világ a hibás, amely már réges-régen túllépte a megengedett sebességet, az ragad magával mindent és mindenkit. Visszalassuló, élhetőbb életet kér minden porcikánk, csakhogy mindnyájan foglyai vagyunk ennek a követhetetlen, robogó jelennek, ahonnan kiszállni, ha csak percekre is, visszatérni a nyugalmasabb múltba, lehetetlen. Hiába kíván csendes, megélhető életet valamennyi porcikánk.

Szeptember végén pár napra Koltóra utazom. Ahol még nyílnak a völgyben a kerti virágok.

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