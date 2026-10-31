"El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék" (1.)

Bámulatos. Kevés csodálatosabb van annál, mint amikor teljesen üresfejű senkik a befelé kunkorodó lelkükkel sokat beszélnek teljesen üresfejű senkik befelé kunkorodó lélekkel írt „költeményeiről”. És még József Attilát is odabiggyesztik mellé.

Érezni akartam én is a katarzist, úgyhogy felkerestem egyik kedvenc oldalamat, a zeneszöveg.hu-t, és nekiláttam. Azariah volt az első:

„bongba weed, megy a roll weed up / kergetett az idő de nincsen semmi gond

szívem tele, dik hóvihar / mondd el nékem, mondd el hogy mi a gond”

Ezzel kezdtem, és éreztem, kevés vagyok én ekkora katarzishoz – dik! De nem adtam fel:

„ma cherie bulbaba, bulbaba / egyedül maradtál, kiszúrtak a pult alatt / tudhattam volna hogy egy k...a nagy k...a vagy / azt hitted kellesz, tartsd magadban a téveszméd”

És igen! Közeledett felém bulbaba, kezében egy nagy tál, benne friss, még gőzölgő katarzis a Mekiből – na végre! Aztán itt van ez:

„Tested fain / Walk it like I talk it / Nyald a br..im / Prémium afro fless / Zsebünkben a safe, adjatok egy dzsangeszt / Lesz még nem érthető zenecontext

De leszarom, mert úgy nyomom, ahogy az fless / Csak a one way ticket / Töltsd a bombayt / Sok a shit-dickpices gangster pórnép / Hé-maméra-hémamaréna / Gyullad a tűz mondd el hát mi a téma / Import a hoodie / Latin romnyi / Santa Monica / Sztereotip, homophobic / Sok-sok ember még / Majdnem, mindegy.... Hagyd a f...ba”

Hogy kinyílt a világ, mi? A nagy műelemző, ez a Borsi Bálint azt is mondja, hogy „népszerű az a megfejtés is, hogy Petőfi Sándor biztosan MC lenne, ha még ma is élne”, nyilván, bár nekem felrémlik, mintha nevezett valami ilyesmit írt volna akkoriban:

„(...) Ha nem tudsz mást, mint eldalolni / Saját fájdalmad s örömed: / Nincs rád szüksége a világnak, / S azért a szent fát félretedd.(...)”