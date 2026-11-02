Amerika választ

Akárhogy is alakul november 3-án az időközi választás Amerikában, az USA működési szerkezetét ez nem fogja megingatni. Ugyanis, ellentétben hazánkkal, amelyet egy nap leforgása alatt brüsszeli gyámság alá helyezett egy újonnan „megválasztott” neoliberális kormányzat, az Egyesült Államok, alapvető működési mechanizmusát tekintve, nem függ semmilyen nagyhatalmi erőközponttól. Az USA-ban erős a demokrácia, a fékek és egyensúlyok stabilak, a döntéshozatal decentralizált pilléreken nyugszik. Mindez azért van így, mert az országot már születésekor a szuverenitás elvei alapján hozták létre, a Függetlenségi nyilatkozat megalkotásakor.

Mit is tanulhatunk Amerikától? Többek között a minimalizált bürokráciát, a hatékony ügyintézést, a rugalmasságot, a barátságos ügyfélszolgálati hozzáállást, a magánélethez való jogok érvényesítését stb. Ugyanakkor az USA-ban a meritokrácia működik, az amerikaiak értelmezésében a versenyképesség elengedhetetlen tényező egy ország sikerét tekintve. A nepotizmus, a kronizmus és a kakisztokrácia jellemzően európai vagy talán még inkább elterjedt kelet-közép-európai gyakorlat.

Az USA egyébként nem a benne fogant nagy tettek, felhőkarcolók vagy világelső szerepvállalása miatt példamutató ország. Sokkal inkább meghatározó az a lüktető energia, amit ez a társadalom ezernyi parányi érdekcsoportjával, stabil középosztályával és hétköznapi polgárainak szabadságszeretetével vívott ki magának.

A napokban sokat emlegetett Matolcsy György lényeglátóan fogalmazta meg az Egyesült Államok versenyelőnyét a nyugati világ többi szereplőjével szemben. 2004-ben megjelent Amerikai birodalom című könyvében azt emelte ki, hogy az USA behozhatatlan előnye, hogy összehangoltan és hatékonyan képes alkalmazni a társadalomszervezés valamennyi eszközét: a hírszerzést, a politikai és katonai apparátust, a gazdasági és pénzügyi mechanizmus működését, valamint a szellemi-kulturális úgynevezett puha eszközöket.