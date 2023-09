A másság elviselhetetlen könnyűsége

Amúgy tőlem mindenki azt csinál, amit akar. Egy macskanő nyugodtan egybekelhet egy vakegérrel, ami engem illet. Vagy egy róka koma egy mezei nyúllal. Csak tanúként ne kérjenek fel. Mert kit érdekel az azonos neműek házassága, ám legyen, csak ne tegyék kötelezővé, ahogy a Connecticutban élő másik nagybátyám szokta mondani, csalafinta széles mosollyal.

Mindez már nem az emberi jogokról szól, hanem az emberi hülyeségről. Lopni, csalni, gyilkolni vagy kecskével az utca közepén szeretkezni a legtöbb országban évszázadok óta tilos. Márpedig a genderelméletet szorgalmazó haladó körök előbb-utóbb a nemi „azonosulás” és a „bárki bárkivel házasodhat” lehetőségét szeretnék univerzálisan törvénybe foglaltatni. És ezalól sem szegény kecske, sem egy marslakó nem lesz kivétel. Én holnaptól Bonaparte Napóleon vagy fonódó villamos szeretnék lenni. Nincs megállás. Hiszen a liberális olvasztótégelyben kavargató radikálisok immár a pedofíliát is relativizálni szeretnék.

Egyszóval mi vagyunk a mások. Ti pedig a tamások. A tamáskodás mint kételkedés – szlengesítve: kekeckedés – egyébként onnan ered, hogy a tizenkét apostol egyike, Tamás apostol kételkedett Jézus feltámadásában. Majd Jézus sebeibe nyomta az ujját, és így már elhitte a feltámadást. De hitetlen Tamásunk itt nem állt meg, kételkedett Mária mennybemenetelében is, ezért bizonyosságot kért az Úrtól, mire az apokrif evangélium szerint Mária öve elépottyant az égből. Ne legyetek Tamások! De bátran legyetek mások!

A diverzitás az Európai Unió szerint alapérték. United in diversity. Szabatos fordítással élve: „Egyesülve a másságban”. Ezen is érdemes elgondolkodni. Ha a másság annyira fontos érték az unió vezetőinek, akkor mi a gond azzal, hogy a magyar emberek mást gondolnak egy ideológiáról vagy elméletről? Mi hiszünk a diverzitásban, mások vagyunk, másképp gondolkodunk. Ti pedig gondoljatok, amit akartok. Hisz ti mondtátok: a diverzitás alapérték. Annak a tagállamnak vagy kormánynak is folyósítani kell az európai uniós forrásokat, amelyek másképp gondolkodnak egy adott témáról. Tessék következetesnek lenni!

Nem a mássággal van tehát baj. Veletek van a baj, akik a másság koncepciója mögé bújva igyekeztek uniformizálni a Föld lakosságának hagyományait, szokásait és gondolkodását. Mi maradunk tehát mások. Azt pedig régóta tudjuk, hogy ti kik vagytok: „ugyanazok” – ahogy az 1960-as, 70-es évek kádárista „birkaországában” dajkált Bródy János mesterdalnok rafinált, de visszafelé elsülő szlogenje ezt erőlködve címkézi.

A szerző korábbi amerikai köztisztviselő, publicista