„El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék” (2.)

Még nem tudjuk, milyen lesz az új szabadság, ezért erkölcsi normái sincsenek, és ezek híján együttélésre vonatkozó szabályai sem, amelyekhez igazodhatna. Arra sincs sok eszköze, hogy megvédje magát a pénzuralom önteltségétől és durvaságától, ami semmitől nem riad vissza, amióta nem kell tartania a kommunizmustól.”

Vaskos, tömény, nyúlós ostobaság az egész, olyan, mint a valaha volt sűrített tej, de legalább benne van az összes közhely és sablon, ami a valaha volt SZDSZ-világképből lecsöpögött és szétterült.

Ez a kedvencem:

„A hatvanas években a háború utáni világrendet utasították el. (...) A baby boomer generáció (az 1946–1960 között születettek – a szerk.) sem Keleten, sem Nyugaton nem kért ebből többé: sem a nők alávetettségéből, sem a prágai tavasz leveréséből, sem az Egyesült Államok «hátsó udvarának» tekintett Latin-Amerika katonai diktatúráiból, sem a Vörös tér öregembereinek «létező szocializmusából».”

Nos, az a helyzet, hogy az a bizonyos hatvanas évek, s benne az a nyugati „nagy generáció” nem hogy nem utasította el a kommunizmust, hanem abba volt szerelmes, méghozzá minden, újabb és újabb, s egyre rettenetesebb változatába. Sévilla foglalta össze mindezt a lehető legtökéletesebben:

„Ötven éve tart. Párizsban néhány tucat ember adja meg a hangnemet. Műsorokban beszélgetnek, cikkeket publikálnak, könyveket írnak, egyetemen oktatnak, vitákban szólalnak fel, petíciókat írnak alá, együtt ebédelnek… 1945-ben azt hirdették, hogy a Szovjetunió maga a paradicsom, és Sztálin dicsőségét zengő verseket írogattak. 1960-ban azt gondolták, hogy a gyarmati rendszer felbomlása csodásan megoldja a tengerentúli népek gondjait. 1965-ben Fidel Castro, Ho Si Minh és Mao jogos harcát üdvözölték. 1968-ban azt hangoztatták, hogy a jólét a mindenféle kötöttség eltörléséből keletkezik. 1975-ben Pol Pot kambodzsai hatalomátvételétől voltak elragadtatva. 1981-ben azt hitték, hogy a sötétségből a fénybe léptek. 1985-ben támogatták, hogy Franciaország megnyissa határait a világ összes menekültje előtt. 1992-ben meg voltak győződve arról, hogy a nemzetállamnak vége, és hogy a maastrichti szerződés Európája új korszakot nyit meg az emberiség történelmében. 1999-ben kijelentették, hogy a család és az erkölcs elavult forgalom.”